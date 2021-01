Corriere di Bergamo, la Fiorentina pronta a offrire a Gomez 4 milioni netti a stagione per due anni e mezzo

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere di Bergamo, per il Papu Gomez la Fiorentina di Rocco Commisso è pronta a offrire due anni e mezzo di contratto più uno di opzione a cifre top (più o meno quelle di Ribery, 4 all’anno) ma per ora da quell’orecchio l’argentino non ci sente. Preferirebbe rimanere vicino a casa e giocare in Europa, dopo avere fatto moltissimo per raggiungere la Champions League.

INTANTO DI MARZIO RIVELA CHE LA FIORENTINA È AD UN PASSO DAL PRENDERE CONTI DAL MILAN