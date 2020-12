Panorama, la Fiorentina vuole il Papu Gomez dopo la rottura. Lo vogliono anche Milan e Napoli

Secondo quanto scrive Panorama, ormai è chiaro che il futuro del Papu Gomez è lontano da Bergamo dopo lo scontro totale con il tecnico Gian Piero Gasperini (LEGGI QUI). Il centrocampista argentino dell’Atalanta oggi si è sfogato anche su Instagram dicendo che dirà tutta la verità al momento dell’addio. Sulle sue tracce, per gennaio, come riporta la rivista nella sua versione online, c’è anche la Fiorentina che sta seguendo con attenzione la vicenda intenzionata almeno a provare a portare a Firenze il talentuoso centrocampista, grande protagonista del miracolo atalantino. Ma non c’è solo la Fiorentina, interessata a Gomez ci sono anche Napoli, Milan e Torino. Con la squadra rossonera che con lui, proverebbe a dare l’assalto decisivo per lo scudetto. Papu non vuole andare all’estero perchè vuole continuare a giocare con la sua nazionale e sa, che in caso di addio all’Italia, tutto questo potrebbe essere più difficile.