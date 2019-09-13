Mario Gomez, che brutta fine. Messo a passare il cencio per punizione allo Stoccarda

Secondo quello che scrive Il Giornale, Mario Gomez oggi allo Stoccarda è finito in punizione. Il club ha deciso di introdurre una ruota della sfortuna per far scontare in modo singolare lo scarso rend...

Secondo quello che scrive Il Giornale, Mario Gomez oggi allo Stoccarda è finito in punizione. Il club ha deciso di introdurre una ruota della sfortuna per far scontare in modo singolare lo scarso rendimento in allenamento. Si tratta di un disco con varie linguette a cui corrispondono le sanzion. E poco importa se sei Gomez, undicesimo miglior marcatore della storia della Bundesliga, o un giovane qualsiasi. Chi, per esempio, usa lo smartphone dove non è consentito finisce a gonfiare i palloni e a lucidarli. Oppure può essere impiegato in uno store come commesso.