Gasperini: "Sembrava stregata. Gomez e Ilicic ci danno certezze. Chiesa? Fortunato, ma bravo.."

Il tecnico dell'Atalanta Gasperini é intervenuto ai microfoni di Skysport al termine del match. Ecco le sue parole: " Ho visto un'ottima Atalanta, ho temuto fosse una gara stregata. Sul primo gol dell...

Il tecnico dell'Atalanta Gasperini é intervenuto ai microfoni di Skysport al termine del match. Ecco le sue parole: " Ho visto un'ottima Atalanta, ho temuto fosse una gara stregata. Sul primo gol della Fiorentina sono stati fortunati nella carambola. Dico bravo Chiesa, ma la deviazione lo ha aiutato. Sembrava che fosse il Tardini a portarci male, do merito merito ai miei calciatori per la qualità e l'intensità messa in campo dal 1'. Muriel ha creato alcune palle gol di spessore, Malinovskyi è stato bravo ma è ovvio che con Ilicic e Gomez abbiamo riferimenti più precisi per la manovra e gli smarcamenti. Castagne ha fatto un gran gol, meglio di quello di Chiesa (ride, ndr). Devo fare i complimenti ai ragazzi, non volevano assolutamente perdere. C'è stata anche la beffa di quel gol annullato negli ultimi minuti. Quest'anno abbiamo molte più certezze. Di riflesso abbiamo anche tante partite e rischiamo di pagare i tanti impegni". Ribery?"Ha ancora tanta benzina e tanta forza. Grande giocatore, veramente forte".

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