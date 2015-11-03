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Notizie Tardini Fiorentina

Viola ancora sottotono, é giunto il tempo delle scelte che non possono essere più rimandate

08 novembre 2020 00:07

PAGELLE VIOLA: AMRABAT ANCORA SPENTO, MALE ANCHE KOUAMÉ SI SALVANO SOLO BIRAGHI E RIBÉRY

07 novembre 2020 22:37

Match analyst, Tardini campo ostico, ducali squadra compatta che non concede spazi al centro

07 novembre 2020 13:54

Gasperini: "Sembrava stregata. Gomez e Ilicic ci danno certezze. Chiesa? Fortunato, ma bravo.."

22 settembre 2019 21:35

Parma, Ceravolo: "Noi eravamo più pimpanti, volevamo la vittoria più di loro e si è visto"

19 maggio 2019 19:53

È morto un tifoso della Lazio dopo la partita contro il Parma fuori lo stadio Tardini

21 ottobre 2018 22:53

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