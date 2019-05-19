Parma, Ceravolo: "Noi eravamo più pimpanti, volevamo la vittoria più di loro e si è visto"

L’attaccante del Parma, Fabio Ceravolo ha parlato ai microfoni della zona mista dopo la vittoria con la Fiorentina: "È stata una liberazione oggi, perché è stato un anno di sofferenza. Abbiamo commess...

L’attaccante del Parma, Fabio Ceravolo ha parlato ai microfoni della zona mista dopo la vittoria con la Fiorentina: "È stata una liberazione oggi, perché è stato un anno di sofferenza. Abbiamo commesso degli errori, inconsciamente, nel girone di ritorno, ma ciò che conta era raggiungere l’obiettivo salvezza. È ancora più bello averlo raggiunto davanti al nostro pubblico, in uno scontro diretto e dopo 98′ di lotta. Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se la Fiorentina ha avuto occasioni da gol. Noi eravamo più pimpanti, volevamo la vittoria più di loro e si è visto".