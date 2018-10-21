È morto un tifoso della Lazio dopo la partita contro il Parma fuori lo stadio Tardini

Un tifoso della Lazio è morto oggi 21 ottobre, dopo il match del Tardini che i ragazzi di Simone Inzaghi hanno vinto 2 a 0 sul Parma. L'uomo, un 53enne tifoso laziale, si trovava in viale Solferino, a...

Un tifoso della Lazio è morto oggi 21 ottobre, dopo il match del Tardini che i ragazzi di Simone Inzaghi hanno vinto 2 a 0 sul Parma. L'uomo, un 53enne tifoso laziale, si trovava in viale Solferino, all'altezza del Seminario minore: stava andando a recuperare l'auto quando si è accasciato al suolo.

A dare la notizia è ParmaToday. Intorno alle 17, dopo Parma-Lazio, il corpo è stato notato, e si sono attivati i soccorsi. È intervenuta immediatamente sul posto la Polizia di Stato con l'ausilio della polizia scientifica. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di un malore. Il corpo è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso.

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