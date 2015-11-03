Notizie Castagne Fiorentina

Castagne: "Oggi una rivincita della sfida di Coppa? Forse un po'. Veniamo qui soltanto per vincere"
08 febbraio 2020 15:30
Gasperini: "Sembrava stregata. Gomez e Ilicic ci danno certezze. Chiesa? Fortunato, ma bravo.."
22 settembre 2019 21:35
Calciomercato.com, oltre al Milan c'è anche la Fiorentina per Castagne dell'Atalanta
21 febbraio 2019 18:23
Casa Mercato Viola, può arrivare anche Gabbiadini. Caccia ad un esterno destro
07 gennaio 2019 21:19
Proc. Castagne: "La Fiorentina cerca un terzino e lo vuole. La nostra risposta ai viola..."
07 gennaio 2019 11:28
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