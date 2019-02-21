Calciomercato.com, oltre al Milan c'è anche la Fiorentina per Castagne dell'Atalanta

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com la Fiorentina è interessata all'esterno difensivo dell'Atalanta Timothy Castagne. Il giocatore, ex Genk, piace anche a Milan e Lazio che nel mercato di Ge...

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com la Fiorentina è interessata all'esterno difensivo dell'Atalanta Timothy Castagne. Il giocatore, ex Genk, piace anche a Milan e Lazio che nel mercato di Gennaio avevano tentato una "avance" per il terzino belga classe '95 in Italia da due stagioni dove ha totalizzato in tutte le competizioni 47 presenze e 4 reti.