Casa Mercato Viola, può arrivare anche Gabbiadini. Caccia ad un esterno destro

di Lorenzo BigiottiSi riapre la pista che porta a Gabbiadini. La Fiorentina dovesse cedere uno tra Pjaca e Thereau potrebbe riaprirsi la pista visto che lui vuole lasciare il Southampton. E’ un separ...

di Lorenzo Bigiotti

Si riapre la pista che porta a Gabbiadini. La Fiorentina dovesse cedere uno tra Pjaca e Thereau potrebbe riaprirsi la pista visto che lui vuole lasciare il Southampton. E’ un separato in casa e, anche se non è una priorità dei viola, potrebbe esserci una svolta in questo senso. Capitolo centrocampo: anche lì può arrivare un rinforzo ma prima deve arrivare una cessione. Il nome principale è quello di Gerson ma non è da scartare a priori. Nel frattempo non è detto che si muova Laurinì, ma in caso di partenza sono in pole Castagne e Pereira per sostituirlo con un probabile cambio di modulo al 3-5-2