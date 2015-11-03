Notizie Pereira Fiorentina

Pereira amaro: "Non abbiamo giocato la nostra gara, abbiamo portato troppo rispetto alla Fiorentina"
14 aprile 2023 17:00
Pereira (Lech Poznań): "Fiorentina squadra fantastica. Ma noi lotteremo fino alla fine per i nostri sogni"
26 marzo 2023 18:00
Pereira, intermediario scelto da Ramadani, è l'uomo più pagato dai Della Valle per la Fiorentina
30 aprile 2019 20:04
Casa Mercato Viola, salta Pereira. Ci sono due ufficialità. Eysseric...
28 gennaio 2019 21:05
Casa Mercato Viola, Gerson vuole tornare alla Roma. La Juve chiede Chiesa, la risposta viola...
09 gennaio 2019 21:06
Casa Mercato Viola, può arrivare anche Gabbiadini. Caccia ad un esterno destro
07 gennaio 2019 21:19
Il Manchester è disposto a prestare Pereira, ma che chiede una prelazione per Milenkovic
07 gennaio 2019 11:49
Nazione, il Manchester vuole dare Pereira alla Fiorentina, ma la società viola fa sapere...
06 gennaio 2019 11:11
Pereira è vicino alla Fiorentina, arriva in prestito dal Manchester United. I dettagli
05 gennaio 2019 11:44
Casa Mercato Viola, tutti vogliono Chiesa ma la viola fa muro! Imprevisto sul portiere...
31 maggio 2018 23:41
Di Marzio: l'Udinese soffia Pedro Pereira alla Fiorentina? Accelerata dopo infortunio Widmer...
15 agosto 2017 13:00
"La Fiorentina voleva che restassi, a Corvino ho parlato di Tello. Freitas..."
14 giugno 2016 20:19
La trattativa per Tello fa bloccare le dimissioni di Pereira. La situazione
27 maggio 2016 11:05
Pedro Pereira si è dimesso. Anche Rogg verrà retrocesso...
26 maggio 2016 11:47
Sousa resta, ma non farà il manager. Promosso Pereira, bye bye Pradé?
03 maggio 2016 10:57
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