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Notizie Pereira Fiorentina

Pereira amaro: "Non abbiamo giocato la nostra gara, abbiamo portato troppo rispetto alla Fiorentina"

14 aprile 2023 17:00

Pereira (Lech Poznań): "Fiorentina squadra fantastica. Ma noi lotteremo fino alla fine per i nostri sogni"

26 marzo 2023 18:00

Pereira, intermediario scelto da Ramadani, è l'uomo più pagato dai Della Valle per la Fiorentina

30 aprile 2019 20:04

Casa Mercato Viola, salta Pereira. Ci sono due ufficialità. Eysseric...

28 gennaio 2019 21:05

Casa Mercato Viola, Gerson vuole tornare alla Roma. La Juve chiede Chiesa, la risposta viola...

09 gennaio 2019 21:06

Casa Mercato Viola, può arrivare anche Gabbiadini. Caccia ad un esterno destro

07 gennaio 2019 21:19

Il Manchester è disposto a prestare Pereira, ma che chiede una prelazione per Milenkovic

07 gennaio 2019 11:49

Nazione, il Manchester vuole dare Pereira alla Fiorentina, ma la società viola fa sapere...

06 gennaio 2019 11:11

Pereira è vicino alla Fiorentina, arriva in prestito dal Manchester United. I dettagli

05 gennaio 2019 11:44

Casa Mercato Viola, tutti vogliono Chiesa ma la viola fa muro! Imprevisto sul portiere...

31 maggio 2018 23:41

Di Marzio: l'Udinese soffia Pedro Pereira alla Fiorentina? Accelerata dopo infortunio Widmer...

15 agosto 2017 13:00

"La Fiorentina voleva che restassi, a Corvino ho parlato di Tello. Freitas..."

14 giugno 2016 20:19

La trattativa per Tello fa bloccare le dimissioni di Pereira. La situazione

27 maggio 2016 11:05

Pedro Pereira si è dimesso. Anche Rogg verrà retrocesso...

26 maggio 2016 11:47

Sousa resta, ma non farà il manager. Promosso Pereira, bye bye Pradé?

03 maggio 2016 10:57

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