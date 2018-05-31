Casa Mercato Viola, tutti vogliono Chiesa ma la viola fa muro! Imprevisto sul portiere...

Tutti pazzi di Federico Chiesa! Il Napoli lo ha cercato anche tramite una chiamata di Ancelotti al padre Enrico. L'offerta del club azzurro è di 50 milioni più un paio di contropartite tecniche di dis...

Tutti pazzi di Federico Chiesa! Il Napoli lo ha cercato anche tramite una chiamata di Ancelotti al padre Enrico. L'offerta del club azzurro è di 50 milioni più un paio di contropartite tecniche di discreto valore. La Fiorentina però non cede e tiene il ragazzo. Anche la Roma ha fatto un tentativo. Ha infatti offerto 40 milioni più il cartellino di El Sharaawy valutato 20. Anche questa offerta è stata tuttavia rifiutata.

Per la porta si osserva il secondo del Manchester United. Joel Pereira (’96), nato in Svizzera ma naturalizzato portoghese, giovane riserva del Manchester United è un grande prospetto di portiere e vuole andare a giocare perchè chiuso da De Gea. Skorupski ha subito un brutto infortunio in nazionale e la pista si complica notevolmente.

Infine la Fiorentina continua a cercare un esterno d'attacco. I nomi nuovi sono due. Il primo porta ad Elyounoussi del Basilea che ha realizzato anche due reti in Champions League. Le altre piste portano all'Olanda dove giocano due ottimi talenti, il primo è Boetius che gioca Feyenoord mentre la seconda più complicata ma allo stesso tempo più affascinante porta al nome di Younes dell'Ajax.

Per la difesa sfuma Rolando che rinnova col Marsiglia.

Lorenzo Bigiotti