Labaro Viola

Notizie Skorupski Fiorentina

Scugnizzo Viola: "Italiano poca roba. Pradè ha fatto benissimo. Colpani inesistente"

16 dicembre 2024 14:23

Skorupski: "Fiorentina forte, oggi ci ha salvati il palo. I viola.."

25 novembre 2018 17:23

Dragowski in nazionale maggiore per sostituire l’infortunato Skorupski

07 ottobre 2018 20:47

Casa Mercato viola, si prova a chiudere per De Paul. Pjaca si studia la formula. Sul portiere....

20 giugno 2018 23:40

Obiettivi: salta anche Skorupski. Se ne va al Bologna con Mirante che va alla Roma

20 giugno 2018 12:54

Corvino torna alla carica per Skorupski. Per il mediano piacciono Pulgar e Skhiri

19 giugno 2018 11:10

Skorupski: "Preferisco cambiare aria piuttosto che fare la riserva alla Roma"

18 giugno 2018 12:20

Gazzetta: Skorupski alla Fiorentina dipende...dal Real Madrid! Viola vigile sul portiere, dopo il mondiale...

17 giugno 2018 11:08

Gazzetta, nonostante l'alta richiesta Meret è ancora corteggiato dai viola. L'Udinese...

09 giugno 2018 09:07

Pedullà: "La Fiorentina vuole Meret ed è pronta a spendere 20 milioni. La formula del trasferimento..."

07 giugno 2018 17:14

Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina su El Shaarawy: no giallorosso. Rafael o Skorupski per la porta

07 giugno 2018 09:16

Casa Mercato Viola, Pjaca vicino ai viola. Sfuma El Sharaawy? Nel frattempo arriva il portiere,ma...

06 giugno 2018 23:39

Gazzetta dello Sport: la Samp pensa a Sportiello per sostituire il partente Viviano

06 giugno 2018 12:46

Casa Mercato Viola, offerta super dalla Roma per Veretout e Chiesa? Skhiri piace, El Shaarawy...

06 giugno 2018 00:16

Skorupski: la Fiorentina lo contende ad un altro club di Serie A

05 giugno 2018 10:12

Casa Mercato Viola, Castrovilli se ne va. Occhio ad El Sha ed Obiang. Sul terzino sinistro...

04 giugno 2018 23:40

Il Tempo, porte girevoli a Roma: Skorupski via. Sportiello in giallorosso?

03 giugno 2018 12:06

Casa Mercato Viola, tutti vogliono Chiesa ma la viola fa muro! Imprevisto sul portiere...

31 maggio 2018 23:41

Casa Mercato Viola, Lazzari e Viviani a Firenze? Riscattato Pezzella. Si sognano Mandragora e Skorupski

30 maggio 2018 23:42

Esclusiva Brovarone: "Farei sforzo per Mandragora. Zajc e Plizzari talenti perfetti per la viola. Perotti possibile"

30 maggio 2018 18:34

Casa Mercato viola, tradimento Badelj. Va alla Juve? Tutto su Skorupski per la porta

29 maggio 2018 23:41

Esclusiva Micheletti: "Badelj mancherà a questa Fiorentina, il Milan farà l'E.League. Skorupski ok. Balotelli..."

29 maggio 2018 15:36

FOTO: Skorupski in viola? Si porterebbe a Firenze la sua più bella parata, Matilde Rossi

28 maggio 2018 15:45

La Nazione, per la porta si cerca Skorupski della Roma. Alte le valutazioni di Meret e Cragno

28 maggio 2018 08:58

Mercato: c'è interesse per Skorupski, ma il Napoli è avanti

11 maggio 2017 19:31

Archivio

Esplora l'archivio di Skorupski

Sett. 51
Sett. 47 Sett. 40 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22
Sett. 19