Notizie Skorupski Fiorentina

Scugnizzo Viola: "Italiano poca roba. Pradè ha fatto benissimo. Colpani inesistente"
16 dicembre 2024 14:23
Skorupski: "Fiorentina forte, oggi ci ha salvati il palo. I viola.."
25 novembre 2018 17:23
Dragowski in nazionale maggiore per sostituire l’infortunato Skorupski
07 ottobre 2018 20:47
Casa Mercato viola, si prova a chiudere per De Paul. Pjaca si studia la formula. Sul portiere....
20 giugno 2018 23:40
Obiettivi: salta anche Skorupski. Se ne va al Bologna con Mirante che va alla Roma
20 giugno 2018 12:54
Corvino torna alla carica per Skorupski. Per il mediano piacciono Pulgar e Skhiri
19 giugno 2018 11:10
Skorupski: "Preferisco cambiare aria piuttosto che fare la riserva alla Roma"
18 giugno 2018 12:20
Gazzetta: Skorupski alla Fiorentina dipende...dal Real Madrid! Viola vigile sul portiere, dopo il mondiale...
17 giugno 2018 11:08
Gazzetta, nonostante l'alta richiesta Meret è ancora corteggiato dai viola. L'Udinese...
09 giugno 2018 09:07
Pedullà: "La Fiorentina vuole Meret ed è pronta a spendere 20 milioni. La formula del trasferimento..."
07 giugno 2018 17:14
Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina su El Shaarawy: no giallorosso. Rafael o Skorupski per la porta
07 giugno 2018 09:16
Casa Mercato Viola, Pjaca vicino ai viola. Sfuma El Sharaawy? Nel frattempo arriva il portiere,ma...
06 giugno 2018 23:39
Gazzetta dello Sport: la Samp pensa a Sportiello per sostituire il partente Viviano
06 giugno 2018 12:46
Casa Mercato Viola, offerta super dalla Roma per Veretout e Chiesa? Skhiri piace, El Shaarawy...
06 giugno 2018 00:16
Skorupski: la Fiorentina lo contende ad un altro club di Serie A
05 giugno 2018 10:12
Casa Mercato Viola, Castrovilli se ne va. Occhio ad El Sha ed Obiang. Sul terzino sinistro...
04 giugno 2018 23:40
Il Tempo, porte girevoli a Roma: Skorupski via. Sportiello in giallorosso?
03 giugno 2018 12:06
Casa Mercato Viola, tutti vogliono Chiesa ma la viola fa muro! Imprevisto sul portiere...
31 maggio 2018 23:41
Casa Mercato Viola, Lazzari e Viviani a Firenze? Riscattato Pezzella. Si sognano Mandragora e Skorupski
30 maggio 2018 23:42
Esclusiva Brovarone: "Farei sforzo per Mandragora. Zajc e Plizzari talenti perfetti per la viola. Perotti possibile"
30 maggio 2018 18:34
Casa Mercato viola, tradimento Badelj. Va alla Juve? Tutto su Skorupski per la porta
29 maggio 2018 23:41
Esclusiva Micheletti: "Badelj mancherà a questa Fiorentina, il Milan farà l'E.League. Skorupski ok. Balotelli..."
29 maggio 2018 15:36
FOTO: Skorupski in viola? Si porterebbe a Firenze la sua più bella parata, Matilde Rossi
28 maggio 2018 15:45
La Nazione, per la porta si cerca Skorupski della Roma. Alte le valutazioni di Meret e Cragno
28 maggio 2018 08:58
Mercato: c'è interesse per Skorupski, ma il Napoli è avanti
11 maggio 2017 19:31
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