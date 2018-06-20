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Obiettivi: salta anche Skorupski. Se ne va al Bologna con Mirante che va alla Roma

Secondo quello che riporta Sky, Roma e Bologna stanno definendo uno scambio di portieri: Antonio Mirante è pronto a sbarcare nella Capitale, con il polacco Lukasz Skorupski destinato a fare il percors...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 12:54
Obiettivi: salta anche Skorupski. Se ne va al Bologna con Mirante che va alla Roma -
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Secondo quello che riporta Sky, Roma e Bologna stanno definendo uno scambio di portieri: Antonio Mirante è pronto a sbarcare nella Capitale, con il polacco Lukasz Skorupski destinato a fare il percorso inverso. Dopo che si è allontanato pure Meret, salta un altro obbiettivo viola ed è difficile capire chi sarà il nuovo portiere della Fiorentina

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