Obiettivi: salta anche Skorupski. Se ne va al Bologna con Mirante che va alla Roma
Secondo quello che riporta Sky, Roma e Bologna stanno definendo uno scambio di portieri: Antonio Mirante è pronto a sbarcare nella Capitale, con il polacco Lukasz Skorupski destinato a fare il percors...
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 12:54
Secondo quello che riporta Sky, Roma e Bologna stanno definendo uno scambio di portieri: Antonio Mirante è pronto a sbarcare nella Capitale, con il polacco Lukasz Skorupski destinato a fare il percorso inverso. Dopo che si è allontanato pure Meret, salta un altro obbiettivo viola ed è difficile capire chi sarà il nuovo portiere della Fiorentina