Pedullà: "La Fiorentina vuole Meret ed è pronta a spendere 20 milioni. La formula del trasferimento..."

Questo è quello che scrive il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul suo sito. Ecco le sue parole:"Alex Meret e la Fiorentina, una prima scelta da giorni. La novità: il club viola è pronto...

A cura di Redazione Labaroviola 07 giugno 2018 17:14

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