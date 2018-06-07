Pedullà: "La Fiorentina vuole Meret ed è pronta a spendere 20 milioni. La formula del trasferimento..."
Questo è quello che scrive il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul suo sito. Ecco le sue parole:"Alex Meret e la Fiorentina, una prima scelta da giorni. La novità: il club viola è pronto...
Questo è quello che scrive il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul suo sito. Ecco le sue parole:
"Alex Meret e la Fiorentina, una prima scelta da giorni. La novità: il club viola è pronto al sacrificio pur sapendo che la valutazione dell’Udinese non è inferiore ai 18 milioni. La Fiorentina è convinta di poter incassare il gradimento di Meret, potrebbe organizzare un prestito oneroso con diritto di riscatto. Situazione da seguire: ai viola è stato proposto Rafael, in scadenza con il Napoli, piace Skorupski ma la precedenza va a Meret nel tentativo di convincere l’Udinese. Letica dell’Hajduk potrebbe essere un investimento, ma c’è concorrenza."
Alfredopedullà.com