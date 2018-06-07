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Pedullà: "La Fiorentina vuole Meret ed è pronta a spendere 20 milioni. La formula del trasferimento..."

Questo è quello che scrive il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul suo sito. Ecco le sue parole:"Alex Meret e la Fiorentina, una prima scelta da giorni. La novità: il club viola è pronto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2018 17:14
Pedullà: "La Fiorentina vuole Meret ed è pronta a spendere 20 milioni. La formula del trasferimento..." -
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Questo è quello che scrive il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul suo sito. Ecco le sue parole:

"Alex Meret e la Fiorentina, una prima scelta da giorni. La novità: il club viola è pronto al sacrificio pur sapendo che la valutazione dell’Udinese non è inferiore ai 18 milioni. La Fiorentina è convinta di poter incassare il gradimento di Meret, potrebbe organizzare un prestito oneroso con diritto di riscatto. Situazione da seguire: ai viola è stato proposto Rafael, in scadenza con il Napoli, piace Skorupski ma la precedenza va a Meret nel tentativo di convincere l’Udinese. Letica dell’Hajduk potrebbe essere un investimento, ma c’è concorrenza."

Alfredopedullà.com

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