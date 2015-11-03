Labaro Viola

Notizie Spal Fiorentina

Vanoli ha fatto esonerare De Rossi nell'unico precedente tra i due: Il Venezia sconfisse per 2-1 la Spal in B

08 novembre 2025 16:26

Il Milan segna un altro fallimento, la seconda squadra retrocede in serie D. Il racconto della partita

17 maggio 2025 23:28

Nainggolan contro De Rossi: "Mi ha raccontato una marea di cazzate. In serie A non mi vuole nessuno"

21 agosto 2023 20:10

Nainggolan risponde a Sabatini: "Otto shottini per me sono pochi. Ne bevo anche venti e poi vado in campo ugualmente"

11 marzo 2023 16:20

Fiorentina mette gli occhi su Rao, attaccante classe 2006 della Spal: concorrenza di Atalanta ed Empoli

21 gennaio 2023 16:16

Da Ferrara: Giuseppe Rossi è pronto a tornare alla SPAL. Nei prossimi giorni i test fisici

18 gennaio 2023 20:40

Ufficiale: Dalle Mura è un nuovo giocatore della SPAL: prestito annuale per il difensore della Fiorentina

30 giugno 2022 16:00

Di Marzio: "Nuova avventura per Dalle Mura: il difensore della Fiorentina va alla SPAL in prestito secco"

24 giugno 2022 19:38

Paura per Giuseppe Rossi, dopo un contrasto cade male sulla gamba sinistra, ampi cenni al medico

25 aprile 2022 19:24

Giuseppe Rossi segna, esulta e salva la Spal: "Se mi ritiro a fine anno? Assolutamente no"

18 aprile 2022 17:22

Giuseppe Rossi segna un gol meraviglioso, serpentina e dribbling in mezzo a cinque difensori

19 febbraio 2022 20:55

Piccolo infortunio per Giuseppe Rossi, lo ha annunciato l'allenatore della Spal, starà fuori

17 dicembre 2021 21:09

Scanzi celebra Rossi: "Alla Fiorentina ha fatto brillare gli occhi, ora manda al diavolo la sfortuna"

28 novembre 2021 15:00

Video, Giuseppe Rossi da sballo, alla prima partita segna con la maglia della Spal, grande gioia

28 novembre 2021 00:02

Rossi ha superato le visite mediche, da domani sarà un nuovo giocatore della Spal

01 novembre 2021 19:15

QS, Torna a giocare in Italia Giuseppe Rossi, vicino il suo arrivo alla Spal di Joe Tacopina

30 ottobre 2021 10:08

Corriere dello Sport, la SPAL insiste per Ranieri ma il giocatore vuole la Serie A

15 luglio 2021 14:03

Mattioli, presidente SPAL: "Porteremo nuovi giovani a Ferrara. Arriveranno anche dalla Fiorentina"

22 giugno 2021 16:44

TMW, Fiorentina mette sul piatto L. Ranieri per liberare Italiano dallo Spezia. Il difensore piace ai liguri

20 giugno 2021 14:42

Campagna venne scartato dalla Fiorentina, oggi è un punto di forza della Spal primavera

10 febbraio 2021 18:54

PAGELLE FIORENTINA, CACERES FA LA FRITTATA, VLAHOVIC INESISTENTE, CASTRO SBAGLIA GOL

18 ottobre 2020 16:56

Incontro Pradè-agenti di Igor per parlare del suo futuro con la Fiorentina

25 settembre 2020 13:33

Schira: "Visite mediche con la Spal per Ranieri. Arriva in prestito dalla viola"

18 settembre 2020 06:34

Nazione, Ranieri andrà alla Spal in prestito secco. Iachini vorrebbe a Firenze Bonifazi-Strefezza

17 settembre 2020 09:39

Nazione, asse caldo Fiorentina-Spal. Ranieri a Ferrara e Bonifazi ed un centrocampista in viola

16 settembre 2020 08:59

Ds della Spal al centro sportivo: si tratta per Ranieri, ma occhio alle occasioni Strefezza e Bonifazi

15 settembre 2020 15:14

TMW, la Fiorentina vuole un difensore dell'Atalanta, contatti già in corso. La situazione

19 agosto 2020 22:58

Bryan Dabo su Instagram: "Firenze ci vediamo presto"

14 agosto 2020 21:30

Pedullà, Lazio in pressing su Fares ma la Fiorentina resta in corsa. La Spal vuole 7-8 milioni più bonus

03 agosto 2020 15:59

Moviola Gazzetta, Prontera tiene bene la partita, buon arbitraggio, giusto il rigore su Chiesa

03 agosto 2020 08:19

Nazione, Fares, la Fiorentina ha presentato l'offerta alla Spal ma occhio all'inserimento della Lazio

03 agosto 2020 07:44

Di Biagio: "Siamo calati dopo un buon primo tempo. Meritavamo di più"

02 agosto 2020 22:44

Iachini: "Con Vlahovic nessun tipo di problema. Non cerchiamo cose..."

02 agosto 2020 22:32

Kouame sui social: "Appena in tempo per segnare. Stavolta è tutto mio"

02 agosto 2020 21:47

Commisso: "No fake news su De Rossi o Di Francesco"

02 agosto 2020 20:12

Pagelle Fiorentina, Duncan-Kouame primi gol in maglia viola. Buona gara di Chiesa. Vlahovic...

02 agosto 2020 20:01

La Fiorentina trova il 2-1 all'88' al Mazza contro la Spal, primo gol in viola anche per Kouame

02 agosto 2020 19:50

Spal-Fiorentina 1-3, Duncan sovrasta tutti. Kouame chiude la stagione

02 agosto 2020 19:48

Al 54' primo cambio per la Fiorentina. Esce Agudelo per far spazio a Kouame

02 agosto 2020 19:14

Al 39' la Spal trova il pareggio grazie a D'Alessandro. 1-1 dunque al Mazza di Ferrara

02 agosto 2020 18:41

Al 30' la Fiorentina passa in vantaggio contro la Spal. Primo gol in maglia viola per Duncan

02 agosto 2020 18:31

Antognoni su Sky: "La conferma di Iachini è perché ha lavorato bene"

02 agosto 2020 17:54

Kouame: "Ci meritiamo questa posizione in classifica"

02 agosto 2020 17:43

Form. ufficiale Fiorentina: in difesa Ceccherini-Igor. C'è Agudelo dal 1'. In attacco Chiesa-Vlahovic

02 agosto 2020 17:07

Iachini: "La conferma è una grande soddisfazione. Ambizioni prossimo anno? Deciderà la società"

01 agosto 2020 20:22

I convocati della Fiorentina per la sfida contro la Spal. Out Ribery, tornano Dragowski e Benassi

01 agosto 2020 16:49

Pedullà, Fares, domenica incontro Fiorentina-Spal. I viola vogliono chiudere, Torino più distante

01 agosto 2020 14:48

Spal-Fiorentina sarà diretta da Prontera della sezione di Bologna. Al VAR ci sarà Piccinini

01 agosto 2020 12:43

Sportitalia, domani incontro della Fiorentina con la Spal per Fares. Il prezzo

29 luglio 2020 15:46

Di Marzio, Iachini, oltre alla Spal anche il Celta Vigo pensa a lui. Il mister vorrebbe continuare alla Fiorentina

24 luglio 2020 10:46

La Fiorentina è salva con quattro giornate in anticipo. Retrocede la Spal

19 luglio 2020 22:52

Iachini, idea della Spal per sostituire Di Biagio nella prossima stagione

14 luglio 2020 16:41

Genoa-Spal è finita 2-0. Il grifone sale a 30 punti e si porta a -5 dalla Fiorentina

12 luglio 2020 19:19

CorSport, la Fiorentina vuole Carmo e Fares ma occhio alle concorrenti italiane

11 luglio 2020 09:48

Tuttosport, Fiorentina-Torino, doppia sfida per Fares e Vojvoda. La Spal per l'esterno vuole 10 milioni

01 luglio 2020 12:31

Il Bologna vince e va a +6 dalla Fiorentina, la Samp resta a -5. Napoli-Spal finisce 3-1

28 giugno 2020 22:00

Ag. Igor: "A dicembre fu molto vicino al Napoli. Speriamo di vederlo titolare in viola"

25 giugno 2020 17:57

Tuttosport, la Fiorentina vuole Strefezza. La Spal per l'esterno chiede 10 milioni

25 giugno 2020 11:59

Baroni sulla corsa salvezza: "Fiorentina e Torino quasi al sicuro. Con gare ravvicinate occhi aperti per tutti"

25 giugno 2020 07:17

Risultati, vincono Napoli e Cagliari in trasferta. Simeone-gol decisivo. Amrabat convince

23 giugno 2020 22:13

Nazione, la Fiorentina vuole Cistana, il Brescia chiede 7 milioni cash. Fares? Dabo può essere la contropartita

14 giugno 2020 10:24

TMW, Fares andrà via dalla Spal: Torino in pole ma su di lui c'è anche la Fiorentina

03 giugno 2020 20:28

Repubblica, Spinazzola, Fares, Paquetà e Carrascal: ecco i nomi che girano in orbita Fiorentina

01 giugno 2020 10:58

Mattioli: "Esonero di Semplici? É stato un errore mio, si aspettava qualcosa di diverso"

17 maggio 2020 21:07

Igor: "Firenze mi ha accolto benissimo. Alla Fiorentina c'è tutto per far bene, spero di ripagare la fiducia"

16 maggio 2020 13:08

Raisport, Fiorentina e SPAL studiano lo scambio Dabo-Fares. L'algerino in viola al posto di Dalbert?

06 maggio 2020 20:30

Nazione, Contatti avviati per Fares: soldi più cartellino di Dabo alla Spal

05 maggio 2020 10:35

Allenamenti nel caos, l'Emilia riapre ma la Spal attende il protocollo. Oggi la decisione del Comitato Scientifico

03 maggio 2020 12:36

Pedullà, Fares della Spal sfreccia verso Torino: la Fiorentina resta interessata

01 maggio 2020 17:38

In Emilia Romagna i club potranno tornare ad allenarsi giá dal 4 maggio per ordinanza regionale. Ma il Parma ha deciso di aspettare

01 maggio 2020 14:12

Tutte le squadre che tifano in Parlamento: Renzi è l'unico tifoso della Fiorentina

01 maggio 2020 12:27

Il ds della Spal Vagnati è stato cercato dalla Fiorentina ma andrà al Torino

01 maggio 2020 09:56

La Fiorentina segue Fares della Spal ma su di lui c'è anche il Torino. La sua valutazione? 8-10 milioni

19 aprile 2020 23:07

Nazione, La Fiorentina studia la nuova difesa: spuntano i nomi di Kumbulla e Fares

17 aprile 2020 12:43

"Fiorentina e Inter non vogliono riscattare Dalbert e Biraghi. Torneranno nelle loro squadre di appartenenza"

10 aprile 2020 00:08

Viviano: "Giocare con la maglia viola ed il mio nome scritto dietro mi rende orgoglioso. Quell'anno.."

17 marzo 2020 22:56

Ds Spal: "Igor lo volevano anche Napoli e Atalanta. Nessuno si aspettava che giocasse cosi bene da subito"

13 febbraio 2020 19:15

Ufficiale: La SPAL esonera il tecnico Semplici. Di Biagio il sostituto? Il comunicato

10 febbraio 2020 13:30

La Spal ha deciso di esonerare Semplici, al suo posto arriverà Di Biagio, domani primo allenamento

09 febbraio 2020 19:36

Ennesimo disastro di Tomovic e il Sassuolo vince in rimonta a Ferrara contro la Spal. Il racconto

09 febbraio 2020 15:25

Il retroscena, era fatta per lo scambio di prestiti Valoti-Sottil, ma Iachini ha bloccato tutto. Il motivo...

01 febbraio 2020 14:01

TMW, Iachini blocca la cessione in prestito di Sottil alla Spal. Salta scambio con Valoti

31 gennaio 2020 16:08

(FOTO)"Grazie Spal. Realizzo il mio sogno, salgo di livello.." Igor saluta la Spal sui social

31 gennaio 2020 15:43

Sky Sport, ipotesi scambio di prestiti Sottil-Valoti con la Spal ma Iachini non vuole privarsi dell'esterno

31 gennaio 2020 13:09

UFFICIALE, IGOR È DELLA FIORENTINA. PRESTITO BIENNALE CON OBBLIGO DI RISCATTO. IL COMUNICATO DEL CLUB VIOLA

31 gennaio 2020 12:17

TMW, Igor è in viaggio verso Firenze: nel pomeriggio primo allenamento in viola

31 gennaio 2020 11:52

Nazione, Sottil ha preso la sua decisione, andrà in prestito secco alla Spal

31 gennaio 2020 11:06

Ufficiale: Petagna della Spal va al Napoli. Ecco il comunicato della società partenopea

30 gennaio 2020 20:56

Sky, accordo trovato: Riccardo Sottil si trasferisce in prestito alla SPAL. I dettagli

30 gennaio 2020 20:38

Sportitalia, il difensore Igor sta sostenendo le visite mediche. Dopo la firma con la viola

30 gennaio 2020 20:29

TMW, Igor è della Fiorentina per 6 milioni. Ultima riunione con la Spal per definire i dettagli

30 gennaio 2020 18:29

È fatta per Igor alla Fiorentina, accordo per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni

30 gennaio 2020 13:50

La Fiorentina vicina al doppio colpo in difesa, in arrivo Igor e Criscito. Le ultime sulle trattative

30 gennaio 2020 13:10

Pedullà, la Fiorentina prepara il doppio colpo Criscito-Igor. Maxi Olivera-Ranieri in uscita

30 gennaio 2020 12:52

Sky Sport, la Spal vuole Eysseric in cambio di Igor, la Fiorentina tratta con la società ferrarese

30 gennaio 2020 00:59

Pedullà, Igor sempre più vicino alla Fiorentina. Accordo sulla base di 6-7 milioni

30 gennaio 2020 00:27

CorSport, Fiorentina colpita dalla versatilità di Igor, appuntamento fissato con la Spal

29 gennaio 2020 12:48

Retroscena, è stato Cairo a non voler cedere Bonifazi alla Fiorentina anche se aveva fatto un'offerta più ricca della Spal

28 gennaio 2020 13:16

Skysport, l'Atalanta torna su Igor della Spal. È duello coi viola per il laterale brasiliano. Le ultime

28 gennaio 2020 08:23

La Nazione, il difensore Igor della Spal potrebbe arrivare alla Fiorentina. La formula...

26 gennaio 2020 16:57

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