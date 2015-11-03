Notizie Spal Fiorentina

Vanoli ha fatto esonerare De Rossi nell'unico precedente tra i due: Il Venezia sconfisse per 2-1 la Spal in B
08 novembre 2025 16:26
Il Milan segna un altro fallimento, la seconda squadra retrocede in serie D. Il racconto della partita
17 maggio 2025 23:28
Nainggolan contro De Rossi: "Mi ha raccontato una marea di cazzate. In serie A non mi vuole nessuno"
21 agosto 2023 20:10
Nainggolan risponde a Sabatini: "Otto shottini per me sono pochi. Ne bevo anche venti e poi vado in campo ugualmente"
11 marzo 2023 16:20
Fiorentina mette gli occhi su Rao, attaccante classe 2006 della Spal: concorrenza di Atalanta ed Empoli
21 gennaio 2023 16:16
Da Ferrara: Giuseppe Rossi è pronto a tornare alla SPAL. Nei prossimi giorni i test fisici
18 gennaio 2023 20:40
Ufficiale: Dalle Mura è un nuovo giocatore della SPAL: prestito annuale per il difensore della Fiorentina
30 giugno 2022 16:00
Di Marzio: "Nuova avventura per Dalle Mura: il difensore della Fiorentina va alla SPAL in prestito secco"
24 giugno 2022 19:38
Paura per Giuseppe Rossi, dopo un contrasto cade male sulla gamba sinistra, ampi cenni al medico
25 aprile 2022 19:24
Giuseppe Rossi segna, esulta e salva la Spal: "Se mi ritiro a fine anno? Assolutamente no"
18 aprile 2022 17:22
Giuseppe Rossi segna un gol meraviglioso, serpentina e dribbling in mezzo a cinque difensori
19 febbraio 2022 20:55
Piccolo infortunio per Giuseppe Rossi, lo ha annunciato l'allenatore della Spal, starà fuori
17 dicembre 2021 21:09
Scanzi celebra Rossi: "Alla Fiorentina ha fatto brillare gli occhi, ora manda al diavolo la sfortuna"
28 novembre 2021 15:00
Video, Giuseppe Rossi da sballo, alla prima partita segna con la maglia della Spal, grande gioia
28 novembre 2021 00:02
Rossi ha superato le visite mediche, da domani sarà un nuovo giocatore della Spal
01 novembre 2021 19:15
QS, Torna a giocare in Italia Giuseppe Rossi, vicino il suo arrivo alla Spal di Joe Tacopina
30 ottobre 2021 10:08
Corriere dello Sport, la SPAL insiste per Ranieri ma il giocatore vuole la Serie A
15 luglio 2021 14:03
Mattioli, presidente SPAL: "Porteremo nuovi giovani a Ferrara. Arriveranno anche dalla Fiorentina"
22 giugno 2021 16:44
TMW, Fiorentina mette sul piatto L. Ranieri per liberare Italiano dallo Spezia. Il difensore piace ai liguri
20 giugno 2021 14:42
Campagna venne scartato dalla Fiorentina, oggi è un punto di forza della Spal primavera
10 febbraio 2021 18:54
PAGELLE FIORENTINA, CACERES FA LA FRITTATA, VLAHOVIC INESISTENTE, CASTRO SBAGLIA GOL
18 ottobre 2020 16:56
Incontro Pradè-agenti di Igor per parlare del suo futuro con la Fiorentina
25 settembre 2020 13:33
Schira: "Visite mediche con la Spal per Ranieri. Arriva in prestito dalla viola"
18 settembre 2020 06:34
Nazione, Ranieri andrà alla Spal in prestito secco. Iachini vorrebbe a Firenze Bonifazi-Strefezza
17 settembre 2020 09:39
Nazione, asse caldo Fiorentina-Spal. Ranieri a Ferrara e Bonifazi ed un centrocampista in viola
16 settembre 2020 08:59
Ds della Spal al centro sportivo: si tratta per Ranieri, ma occhio alle occasioni Strefezza e Bonifazi
15 settembre 2020 15:14
TMW, la Fiorentina vuole un difensore dell'Atalanta, contatti già in corso. La situazione
19 agosto 2020 22:58
Bryan Dabo su Instagram: "Firenze ci vediamo presto"
14 agosto 2020 21:30
Pedullà, Lazio in pressing su Fares ma la Fiorentina resta in corsa. La Spal vuole 7-8 milioni più bonus
03 agosto 2020 15:59
Moviola Gazzetta, Prontera tiene bene la partita, buon arbitraggio, giusto il rigore su Chiesa
03 agosto 2020 08:19
Nazione, Fares, la Fiorentina ha presentato l'offerta alla Spal ma occhio all'inserimento della Lazio
03 agosto 2020 07:44
Di Biagio: "Siamo calati dopo un buon primo tempo. Meritavamo di più"
02 agosto 2020 22:44
Iachini: "Con Vlahovic nessun tipo di problema. Non cerchiamo cose..."
02 agosto 2020 22:32
Kouame sui social: "Appena in tempo per segnare. Stavolta è tutto mio"
02 agosto 2020 21:47
Commisso: "No fake news su De Rossi o Di Francesco"
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Pagelle Fiorentina, Duncan-Kouame primi gol in maglia viola. Buona gara di Chiesa. Vlahovic...
02 agosto 2020 20:01
La Fiorentina trova il 2-1 all'88' al Mazza contro la Spal, primo gol in viola anche per Kouame
02 agosto 2020 19:50
Spal-Fiorentina 1-3, Duncan sovrasta tutti. Kouame chiude la stagione
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Al 54' primo cambio per la Fiorentina. Esce Agudelo per far spazio a Kouame
02 agosto 2020 19:14
Al 39' la Spal trova il pareggio grazie a D'Alessandro. 1-1 dunque al Mazza di Ferrara
02 agosto 2020 18:41
Al 30' la Fiorentina passa in vantaggio contro la Spal. Primo gol in maglia viola per Duncan
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Antognoni su Sky: "La conferma di Iachini è perché ha lavorato bene"
02 agosto 2020 17:54
Kouame: "Ci meritiamo questa posizione in classifica"
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Form. ufficiale Fiorentina: in difesa Ceccherini-Igor. C'è Agudelo dal 1'. In attacco Chiesa-Vlahovic
02 agosto 2020 17:07
Iachini: "La conferma è una grande soddisfazione. Ambizioni prossimo anno? Deciderà la società"
01 agosto 2020 20:22
I convocati della Fiorentina per la sfida contro la Spal. Out Ribery, tornano Dragowski e Benassi
01 agosto 2020 16:49
Pedullà, Fares, domenica incontro Fiorentina-Spal. I viola vogliono chiudere, Torino più distante
01 agosto 2020 14:48
Spal-Fiorentina sarà diretta da Prontera della sezione di Bologna. Al VAR ci sarà Piccinini
01 agosto 2020 12:43
Sportitalia, domani incontro della Fiorentina con la Spal per Fares. Il prezzo
29 luglio 2020 15:46
Di Marzio, Iachini, oltre alla Spal anche il Celta Vigo pensa a lui. Il mister vorrebbe continuare alla Fiorentina
24 luglio 2020 10:46
La Fiorentina è salva con quattro giornate in anticipo. Retrocede la Spal
19 luglio 2020 22:52
Iachini, idea della Spal per sostituire Di Biagio nella prossima stagione
14 luglio 2020 16:41
Genoa-Spal è finita 2-0. Il grifone sale a 30 punti e si porta a -5 dalla Fiorentina
12 luglio 2020 19:19
CorSport, la Fiorentina vuole Carmo e Fares ma occhio alle concorrenti italiane
11 luglio 2020 09:48
Tuttosport, Fiorentina-Torino, doppia sfida per Fares e Vojvoda. La Spal per l'esterno vuole 10 milioni
01 luglio 2020 12:31
Il Bologna vince e va a +6 dalla Fiorentina, la Samp resta a -5. Napoli-Spal finisce 3-1
28 giugno 2020 22:00
Ag. Igor: "A dicembre fu molto vicino al Napoli. Speriamo di vederlo titolare in viola"
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Tuttosport, la Fiorentina vuole Strefezza. La Spal per l'esterno chiede 10 milioni
25 giugno 2020 11:59
Baroni sulla corsa salvezza: "Fiorentina e Torino quasi al sicuro. Con gare ravvicinate occhi aperti per tutti"
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Risultati, vincono Napoli e Cagliari in trasferta. Simeone-gol decisivo. Amrabat convince
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Nazione, la Fiorentina vuole Cistana, il Brescia chiede 7 milioni cash. Fares? Dabo può essere la contropartita
14 giugno 2020 10:24
TMW, Fares andrà via dalla Spal: Torino in pole ma su di lui c'è anche la Fiorentina
03 giugno 2020 20:28
Repubblica, Spinazzola, Fares, Paquetà e Carrascal: ecco i nomi che girano in orbita Fiorentina
01 giugno 2020 10:58
Mattioli: "Esonero di Semplici? É stato un errore mio, si aspettava qualcosa di diverso"
17 maggio 2020 21:07
Igor: "Firenze mi ha accolto benissimo. Alla Fiorentina c'è tutto per far bene, spero di ripagare la fiducia"
16 maggio 2020 13:08
Raisport, Fiorentina e SPAL studiano lo scambio Dabo-Fares. L'algerino in viola al posto di Dalbert?
06 maggio 2020 20:30
Nazione, Contatti avviati per Fares: soldi più cartellino di Dabo alla Spal
05 maggio 2020 10:35
Allenamenti nel caos, l'Emilia riapre ma la Spal attende il protocollo. Oggi la decisione del Comitato Scientifico
03 maggio 2020 12:36
Pedullà, Fares della Spal sfreccia verso Torino: la Fiorentina resta interessata
01 maggio 2020 17:38
In Emilia Romagna i club potranno tornare ad allenarsi giá dal 4 maggio per ordinanza regionale. Ma il Parma ha deciso di aspettare
01 maggio 2020 14:12
Tutte le squadre che tifano in Parlamento: Renzi è l'unico tifoso della Fiorentina
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Il ds della Spal Vagnati è stato cercato dalla Fiorentina ma andrà al Torino
01 maggio 2020 09:56
La Fiorentina segue Fares della Spal ma su di lui c'è anche il Torino. La sua valutazione? 8-10 milioni
19 aprile 2020 23:07
Nazione, La Fiorentina studia la nuova difesa: spuntano i nomi di Kumbulla e Fares
17 aprile 2020 12:43
"Fiorentina e Inter non vogliono riscattare Dalbert e Biraghi. Torneranno nelle loro squadre di appartenenza"
10 aprile 2020 00:08
Viviano: "Giocare con la maglia viola ed il mio nome scritto dietro mi rende orgoglioso. Quell'anno.."
17 marzo 2020 22:56
Ds Spal: "Igor lo volevano anche Napoli e Atalanta. Nessuno si aspettava che giocasse cosi bene da subito"
13 febbraio 2020 19:15
Ufficiale: La SPAL esonera il tecnico Semplici. Di Biagio il sostituto? Il comunicato
10 febbraio 2020 13:30
La Spal ha deciso di esonerare Semplici, al suo posto arriverà Di Biagio, domani primo allenamento
09 febbraio 2020 19:36
Ennesimo disastro di Tomovic e il Sassuolo vince in rimonta a Ferrara contro la Spal. Il racconto
09 febbraio 2020 15:25
Il retroscena, era fatta per lo scambio di prestiti Valoti-Sottil, ma Iachini ha bloccato tutto. Il motivo...
01 febbraio 2020 14:01
TMW, Iachini blocca la cessione in prestito di Sottil alla Spal. Salta scambio con Valoti
31 gennaio 2020 16:08
(FOTO)"Grazie Spal. Realizzo il mio sogno, salgo di livello.." Igor saluta la Spal sui social
31 gennaio 2020 15:43
Sky Sport, ipotesi scambio di prestiti Sottil-Valoti con la Spal ma Iachini non vuole privarsi dell'esterno
31 gennaio 2020 13:09
UFFICIALE, IGOR È DELLA FIORENTINA. PRESTITO BIENNALE CON OBBLIGO DI RISCATTO. IL COMUNICATO DEL CLUB VIOLA
31 gennaio 2020 12:17
TMW, Igor è in viaggio verso Firenze: nel pomeriggio primo allenamento in viola
31 gennaio 2020 11:52
Nazione, Sottil ha preso la sua decisione, andrà in prestito secco alla Spal
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Ufficiale: Petagna della Spal va al Napoli. Ecco il comunicato della società partenopea
30 gennaio 2020 20:56
Sky, accordo trovato: Riccardo Sottil si trasferisce in prestito alla SPAL. I dettagli
30 gennaio 2020 20:38
Sportitalia, il difensore Igor sta sostenendo le visite mediche. Dopo la firma con la viola
30 gennaio 2020 20:29
TMW, Igor è della Fiorentina per 6 milioni. Ultima riunione con la Spal per definire i dettagli
30 gennaio 2020 18:29
È fatta per Igor alla Fiorentina, accordo per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni
30 gennaio 2020 13:50
La Fiorentina vicina al doppio colpo in difesa, in arrivo Igor e Criscito. Le ultime sulle trattative
30 gennaio 2020 13:10
Pedullà, la Fiorentina prepara il doppio colpo Criscito-Igor. Maxi Olivera-Ranieri in uscita
30 gennaio 2020 12:52
Sky Sport, la Spal vuole Eysseric in cambio di Igor, la Fiorentina tratta con la società ferrarese
30 gennaio 2020 00:59
Pedullà, Igor sempre più vicino alla Fiorentina. Accordo sulla base di 6-7 milioni
30 gennaio 2020 00:27
CorSport, Fiorentina colpita dalla versatilità di Igor, appuntamento fissato con la Spal
29 gennaio 2020 12:48
Retroscena, è stato Cairo a non voler cedere Bonifazi alla Fiorentina anche se aveva fatto un'offerta più ricca della Spal
28 gennaio 2020 13:16
Skysport, l'Atalanta torna su Igor della Spal. È duello coi viola per il laterale brasiliano. Le ultime
28 gennaio 2020 08:23
La Nazione, il difensore Igor della Spal potrebbe arrivare alla Fiorentina. La formula...
26 gennaio 2020 16:57
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