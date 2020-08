L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con la Spal a Ferrara:

“Secondo me è la posizione che meritiamo, non abbiamo avuto una partenza facile, poi una volta tornati dall’emergenza Coronavirus abbiamo fatto buonissimi risultati, tranne le prime due-tre partite sbagliate. Siamo rientrati bene e abbuamo capito come dovevamo giocare, abbiamo fatto molti punti. Per me ce lo meritiamo di essere andati meglio dell’anno scorso”.