Labaro Viola

Notizie Sky Fiorentina

Nel 2019 la lettera dei genitori di Astori a Sky: "Davide non è un ricordo, è una presenza".

04 marzo 2026 17:27

La probabile formazione della Fiorentina secondo Sky: 3-4-1-2 con Ndour alle spalle di Piccoli e Kean

06 dicembre 2025 12:11

Fortini carica: "Col Genoa sarà una finale. Le difficoltà dipendono dalla testa, ne usciremo col lavoro"

06 novembre 2025 21:44

Pioli: "Non penso al mio futuro. Oggi buon approccio, siamo stati cattivi: l'Inter è troppo forte però"

29 ottobre 2025 23:32

Sky spiega il caso Lookman: stop alle trattative con l'Inter, il giocatore sta tornando a Bergamo

18 agosto 2025 22:47

Sky rivela: "L'offerta del Betis per Ghilardi è di 9 milioni. La Fiorentina ha il 50% sulla rivendita"

11 luglio 2025 16:53

Sky Sport: "Ajax su Michael Kayode: il laterale della Fiorentina nel mirino per sostituire Rensch"

19 gennaio 2025 17:38

Marocchi: "La Juve avrebbe dovuto vincere 3-1 o 4-1 contro la Fiorentina"

30 dicembre 2024 13:22

Rocchi: "I rigori di Theo e Tavares su Dodo sono chiari, il brasiliano anticipa entrambi"

18 ottobre 2024 23:30

Sky Sport annuncia: "Gudmundsson ha rifiutato il rinnovo del Genoa. L'islandese vuole la Fiorentina"

13 agosto 2024 16:17

Biraghi: "La difesa a 3 un cambio radicale, dobbiamo capire rapidamente il calcio di Palladino"

29 luglio 2024 23:29

Dazn ripartirà senza Borghi e Cattaneo. Incedibili Diletta Leotta e Pierluigi Pardo

27 maggio 2024 22:36

De Laurentiis vieta ai giocatori interviste a Sky. L'Ordine dei giornalisti presenta esposto alla Questura

22 marzo 2024 19:00

Clamoroso De Laurentis: irrompe in diretta Sky e aggredisce giornalisti e cameraman!

11 marzo 2024 22:39

Piracy Shield: la piattaforma anti-pezzotto che ha bloccato anche i siti che non doveva oscurare

18 febbraio 2024 13:47

Lotta allo streaming illegale, uno stretto giro di vite che ha subito prodotto risultati

10 febbraio 2024 19:14

De Laurentiis attacca la Lega: "Vogliono copiare l'NBA, ma la Serie A non è competitiva per tutti"

07 febbraio 2024 14:58

La Fiorentina è al settimo posto per ascolti TV in questa stagione, poco sotto la Lazio, sopra l'Atalanta

25 gennaio 2024 20:51

Marianella si arrabbia con commentatore tecnico: "La partita ha molto da dire, la Fiorentina è uno spettacolo"

26 ottobre 2023 22:06

La Fiorentina è stufa di Sky e DAZN, con altri 6 club vuole la creazione di un canale TV della Serie A

17 ottobre 2023 10:58

Oggi le offerte di Sky, DAZN e Mediaset per i diritti TV, in caso di offerte basse la lega creerà un canale

16 ottobre 2023 11:23

Italiano: "Ultime vittorie ci fanno lavorare con entusiasmo. Nico insostituibile? Difficile toglierlo"

05 ottobre 2023 20:20

Un ragazzo ha provato ad entrare nella sede di Sky: respinto. Poco dopo è stato trovato morto

20 agosto 2023 15:20

Italiano: "Ranieri? Una bellissima sorpresa. Cabral è recuperato, giocare contro la ex squadra lo stimolerà"

11 maggio 2023 20:25

De Laurentiis annuncia: "Sky in Italia è vicina al fallimento, mi hanno proposto di comprarla"

07 aprile 2023 21:45

Italiano: "L'aria d'Europa ci fa bene, troviamo la concretezza che ci manca. Non capiamo il gol annullato a Cabral"

23 febbraio 2023 23:26

SKY, Duncan favorito in cabina di regia: Italiano potrebbe far rifiatare Mandragora

17 ottobre 2022 17:54

Italiano non ci sta: ''Tiriamo trenta volte in porta ma non facciamo gol, forse dobbiamo tirare il doppio''

08 settembre 2022 21:15

La Codacons condanna l'accordo Dazn-Sky: "Un pasticcio assurdo. Serve trovare una soluzione per i tifosi"

08 agosto 2022 21:15

Serie A, Tim rinuncia all’esclusiva. Il calcio torna anche su Sky, ma servirà doppio abbonamento con Dazn

04 agosto 2022 16:29

Dazn sta per cedere diritti della serie A a Sky. Partite saranno visibili su entrambe le piattaforme

20 luglio 2022 19:19

Di Marzio, Pinamonti alla Fiorentina? No, L'Atalanta accelera per il giovane attaccante

25 giugno 2022 01:05

Di Marzio scrive: "Fiorentina lavora al sostituto di Torreira. L' identikit è quello di Amiri"

21 giugno 2022 00:02

Gli Under 15 della Fiorentina battono il Bologna e arrivano in finale scudetto. Il 24 giugno la finale su Sky

19 giugno 2022 16:04

Caressa sta con Rocco: "Le commissioni sono troppo alte e rendono il calcio non sostenibile"

19 giugno 2022 01:21

Sky Sport: "Fiorentina interessata a Vanja Milinkovic-Savic. Dragowski verso l' Espanyol"

18 giugno 2022 01:33

Pres. Codacons: "Aumento Dazn? Assurdo, clienti non sono carne da macello. Il problema è la Lega Calcio"

10 giugno 2022 18:54

Fallimento serie A per colpa di Dazn, persi 70 milioni di telespettatori in una sola stagione. Torna Sky?

03 giugno 2022 16:59

Barone: "Stasera è una finale: ci giochiamo tutto. Domani parleremo con Italiano"

21 maggio 2022 20:46

Italiano: "Dobbiamo eliminare le disattenzioni. Fondamentali i recuperi di Bonaventura e Torreira"

27 aprile 2022 17:53

Barone: "Grande stagione, i ragazzi credono in Italiano. Speriamo bene per il finale di stagione"

24 aprile 2022 12:45

Cabral: "È l'occasione che stavo aspettando. Voglio dimostrare di meritare la maglia della Fiorentina"

03 aprile 2022 12:30

Castrovilli: "Europa il sogno da realizzare. Voglio farmi un regalo di compleanno: gol e vittoria"

20 febbraio 2022 11:59

DAZN gonfia dati su ascolti del 60%. TIM paga meno e gli sponsor scappano. Campionato torna a Sky?

07 febbraio 2022 14:29

Italiano: "Critiche difesa? Basta segnare più degli altri. È il nostro obiettivo e piace ai tifosi"

19 dicembre 2021 12:27

Cambia l'app Sky Go aumentando dispositivi, e DAZN torna indietro, si potranno ancora usare 2 dispositivi

11 novembre 2021 13:20

Gori: "Voglio fare più gol possibile. Sogno di essere il capocannoniere, ma prima la salvezza"

29 ottobre 2021 18:20

DAZN, flop totale. Clienti chiedono sub licenza a Sky. Avviso del Codacons

24 settembre 2021 00:06

Commisso, dalle forti dichiarazioni di ieri su Inter e Juve, a quelle su errori arbitrali e burocrazia

20 settembre 2021 15:56

Inter-Real perfetto su Amazon è la conferma che il problema non è la rete ma la qualità di DAZN

17 settembre 2021 13:47

Ambrosini su Dazn: "Rispetto a Sky ha approccio più innovativo, si avvicina di più ai giovani"

16 settembre 2021 22:07

Nosotti: "Fiorentina tra le prime sette con Berardi. Operazione fattibile? Non saprei, il Sassuolo spara alto"

24 agosto 2021 19:35

Sky, Atalanta-Amrabat, c'è l'offerta: 1.5 milioni per il prestito oneroso. La Fiorentina rifiuta la proposta bergamasca

23 agosto 2021 11:55

Di Marzio: "Contatti intensi Fiorentina-Schalke per il ritorno di Nastasic. Club e giocatore in cerca dell'intesa"

02 agosto 2021 14:16

DAZN svela chi saranno i telecronisti e i commentatori della Serie A, tanti gli ex viola

08 luglio 2021 13:44

Sky Deutschland, le visite mediche di Nico Gonzalez si terranno martedì in Argentina

18 giugno 2021 15:58

DAZN rifiuta un'offerta da mezzo miliardo da parte di Sky per trasmettere in co-esclusiva la Serie A

10 giugno 2021 13:47

Padovan critico su Gattuso: "Non sarà mai un grande, la scelta di allenare la Fiorentina lo dimostra"

28 maggio 2021 15:39

Sky Sport, Di Marzio: "È fatta, l'allenatore Gattuso è della Fiorentina"

25 maggio 2021 16:45

Offese gravi al figlio di Pirlo. Certe persone non meritano risposte, le loro vite sono già una risposta

27 aprile 2021 16:19

Sky si accontenta (al momento) di tutta la serie B fino al 2024. Acquisiti i diritti dei match della serie cadetta

27 aprile 2021 15:03

Sky, pronta a bloccare l'assegnazione dei diritti televisivi sul calcio. Ricorso d'urgenza presentato

22 aprile 2021 20:00

Superlega come l'isole delle Rose, durerà meno di 24 ore. Un bene per la Fiorentina? L'analisi

20 aprile 2021 11:33

Retroscena Dazn oscurato, la colpa è del Comcast di cui Sky è proprietaria. Poi ci sarà Tim

12 aprile 2021 16:51

(FOTO) E intanto fuori dal Franchi appare una scritta contro Sky: "Game Over"

28 marzo 2021 12:50

Serie A su Dazn, un abbonamento e 6 dispositivi: basta l'app, costerà 30-35 euro al mese

27 marzo 2021 10:55

Si chiude l'era di Sky, Dazn prende i diritti in esclusiva della serie A per i prossimi tre anni

26 marzo 2021 14:35

Diritti tv, Dazn sempre avanti a Sky. Traguardo vicino: arriverà oggi la fumata bianca?

23 marzo 2021 10:09

Ibrahimovic: "Vincere una partita così è molto importante"

21 marzo 2021 20:31

Bucciantini: "A Firenze Prandelli ha vinto due panchine d'oro. Vlahovic..."

14 marzo 2021 15:21

L'assemblea va deserta, la Serie A si spacca ancora: tra diritti tv e fondi, la posizione della Fiorentina

18 febbraio 2021 13:31

I club che vogliono Sky non si presentato e la riunione di Lega salta. Fiorentina dalla parte di Dazn

17 febbraio 2021 18:36

DAZN supera Sky ed è pronta ad accaparrarsi la Serie A, la Fiorentina è favorevole

09 febbraio 2021 13:02

Bucciantini: "Milenkovic non tenta di colpire Belotti, è solo più alto"

01 febbraio 2021 16:32

Vlahovic: "Rinnovo? Penso solamente alla Fiorentina. Perché no?"

26 gennaio 2021 16:46

Berrettini: "La passione per la viola me l'ha trasmessa mio nonno paterno"

24 gennaio 2021 18:33

Cutrone lascierà ancora il Wolverhampton che si rinforza con Willian José

22 gennaio 2021 15:41

Di Marzio, domani Duncan svolgerà le visite mediche con il Cagliari

14 gennaio 2021 19:53

Sky, se non dovesse arrivare Malcuit al Parma, andrebbe su Venuti

12 gennaio 2021 10:38

Biraghi: "Sicuramente era necessario vincere. Callejon? È spettacolare"

10 gennaio 2021 20:44

Sky, l'Olympique Marsiglia ci prova per Lirola. Proposto un prestito con diritto di riscatto

05 gennaio 2021 00:08

Prandelli: "Per vincere la paura devi essere sfacciato. Era la partita giusta per rischiare"

22 dicembre 2020 23:35

Pezzella: "Questo è il regalo per i tifosi. Piedi per terra, dobbiamo continuare a lavorare tanto"

22 dicembre 2020 23:00

A Sky demoliscono la partita della Fiorentina: "Sembra una gara di serie C degli anni 80"

19 dicembre 2020 17:33

Milenkovic "Il pareggio ci deve dare forza per uscire da questo periodo. Abbiamo dato tutto in campo"

07 dicembre 2020 23:09

Bucciantini: "Non sposerò mai un progetto legato a Ribery e Callejon"

30 novembre 2020 17:24

Saelemaekers : "C'era un altro rigore su di me. Abbiamo vinto per mister Pioli"

29 novembre 2020 18:05

Sky, Caceres è tra gli over 30 più utilizzati in Serie A in questa stagione

15 novembre 2020 22:49

Gotti: "Nel secondo tempo ero convinto di poter vincere"

25 ottobre 2020 20:40

Sky, Commisso non ha impedito alla Bonetti di andare all'Atletico Madrid

11 ottobre 2020 20:30

Cincotta: "Non si può giocare in dieci con la Juventus"

11 ottobre 2020 20:03

Sky fa flop, perde più di 400 mila abbonati in pochi mesi. Gli italiani abbandonano

28 settembre 2020 20:15

Godin è atteso a Roma per le visite mediche. A breve l'ufficialità

21 settembre 2020 14:32

Belotti a Sky: "Il nuovo allenatore punta sul possesso palla e sul gioco. Sono fiducioso"

19 settembre 2020 17:51

Pezzella a Sky: "Vogliamo continuare sulla strada del finale di stagione. Commisso può essere la nostra forza"

19 settembre 2020 17:31

Sky, l'Hellas Verona vuole Ceccherini per sostituire il partente Kumbulla

18 settembre 2020 07:03

Lazio, domani Badelj andrà al Genoa dopo il ritorno in prestito alla viola

13 settembre 2020 22:38

Bergomi su Sky Sport: "Purtroppo in Italia vince sempre la Juventus"

23 agosto 2020 18:39

Rui Costa: "Il primo anno con Commisso è stato di cambiamento"

23 agosto 2020 18:03

Pirlo: "Con Ronaldo in campo Federico è un giocatore indispensabile"

11 agosto 2020 20:56

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