Notizie Sky Fiorentina

Nel 2019 la lettera dei genitori di Astori a Sky: "Davide non è un ricordo, è una presenza".
04 marzo 2026 17:27
La probabile formazione della Fiorentina secondo Sky: 3-4-1-2 con Ndour alle spalle di Piccoli e Kean
06 dicembre 2025 12:11
Fortini carica: "Col Genoa sarà una finale. Le difficoltà dipendono dalla testa, ne usciremo col lavoro"
06 novembre 2025 21:44
Pioli: "Non penso al mio futuro. Oggi buon approccio, siamo stati cattivi: l'Inter è troppo forte però"
29 ottobre 2025 23:32
Sky spiega il caso Lookman: stop alle trattative con l'Inter, il giocatore sta tornando a Bergamo
18 agosto 2025 22:47
Sky rivela: "L'offerta del Betis per Ghilardi è di 9 milioni. La Fiorentina ha il 50% sulla rivendita"
11 luglio 2025 16:53
Sky Sport: "Ajax su Michael Kayode: il laterale della Fiorentina nel mirino per sostituire Rensch"
19 gennaio 2025 17:38
Marocchi: "La Juve avrebbe dovuto vincere 3-1 o 4-1 contro la Fiorentina"
30 dicembre 2024 13:22
Rocchi: "I rigori di Theo e Tavares su Dodo sono chiari, il brasiliano anticipa entrambi"
18 ottobre 2024 23:30
Sky Sport annuncia: "Gudmundsson ha rifiutato il rinnovo del Genoa. L'islandese vuole la Fiorentina"
13 agosto 2024 16:17
Biraghi: "La difesa a 3 un cambio radicale, dobbiamo capire rapidamente il calcio di Palladino"
29 luglio 2024 23:29
Dazn ripartirà senza Borghi e Cattaneo. Incedibili Diletta Leotta e Pierluigi Pardo
27 maggio 2024 22:36
De Laurentiis vieta ai giocatori interviste a Sky. L'Ordine dei giornalisti presenta esposto alla Questura
22 marzo 2024 19:00
Clamoroso De Laurentis: irrompe in diretta Sky e aggredisce giornalisti e cameraman!
11 marzo 2024 22:39
Piracy Shield: la piattaforma anti-pezzotto che ha bloccato anche i siti che non doveva oscurare
18 febbraio 2024 13:47
Lotta allo streaming illegale, uno stretto giro di vite che ha subito prodotto risultati
10 febbraio 2024 19:14
De Laurentiis attacca la Lega: "Vogliono copiare l'NBA, ma la Serie A non è competitiva per tutti"
07 febbraio 2024 14:58
La Fiorentina è al settimo posto per ascolti TV in questa stagione, poco sotto la Lazio, sopra l'Atalanta
25 gennaio 2024 20:51
Marianella si arrabbia con commentatore tecnico: "La partita ha molto da dire, la Fiorentina è uno spettacolo"
26 ottobre 2023 22:06
La Fiorentina è stufa di Sky e DAZN, con altri 6 club vuole la creazione di un canale TV della Serie A
17 ottobre 2023 10:58
Oggi le offerte di Sky, DAZN e Mediaset per i diritti TV, in caso di offerte basse la lega creerà un canale
16 ottobre 2023 11:23
Italiano: "Ultime vittorie ci fanno lavorare con entusiasmo. Nico insostituibile? Difficile toglierlo"
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Un ragazzo ha provato ad entrare nella sede di Sky: respinto. Poco dopo è stato trovato morto
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Italiano: "Ranieri? Una bellissima sorpresa. Cabral è recuperato, giocare contro la ex squadra lo stimolerà"
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De Laurentiis annuncia: "Sky in Italia è vicina al fallimento, mi hanno proposto di comprarla"
07 aprile 2023 21:45
Italiano: "L'aria d'Europa ci fa bene, troviamo la concretezza che ci manca. Non capiamo il gol annullato a Cabral"
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SKY, Duncan favorito in cabina di regia: Italiano potrebbe far rifiatare Mandragora
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Italiano non ci sta: ''Tiriamo trenta volte in porta ma non facciamo gol, forse dobbiamo tirare il doppio''
08 settembre 2022 21:15
La Codacons condanna l'accordo Dazn-Sky: "Un pasticcio assurdo. Serve trovare una soluzione per i tifosi"
08 agosto 2022 21:15
Serie A, Tim rinuncia all’esclusiva. Il calcio torna anche su Sky, ma servirà doppio abbonamento con Dazn
04 agosto 2022 16:29
Dazn sta per cedere diritti della serie A a Sky. Partite saranno visibili su entrambe le piattaforme
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Di Marzio, Pinamonti alla Fiorentina? No, L'Atalanta accelera per il giovane attaccante
25 giugno 2022 01:05
Di Marzio scrive: "Fiorentina lavora al sostituto di Torreira. L' identikit è quello di Amiri"
21 giugno 2022 00:02
Gli Under 15 della Fiorentina battono il Bologna e arrivano in finale scudetto. Il 24 giugno la finale su Sky
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Caressa sta con Rocco: "Le commissioni sono troppo alte e rendono il calcio non sostenibile"
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Sky Sport: "Fiorentina interessata a Vanja Milinkovic-Savic. Dragowski verso l' Espanyol"
18 giugno 2022 01:33
Pres. Codacons: "Aumento Dazn? Assurdo, clienti non sono carne da macello. Il problema è la Lega Calcio"
10 giugno 2022 18:54
Fallimento serie A per colpa di Dazn, persi 70 milioni di telespettatori in una sola stagione. Torna Sky?
03 giugno 2022 16:59
Barone: "Stasera è una finale: ci giochiamo tutto. Domani parleremo con Italiano"
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Italiano: "Dobbiamo eliminare le disattenzioni. Fondamentali i recuperi di Bonaventura e Torreira"
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Barone: "Grande stagione, i ragazzi credono in Italiano. Speriamo bene per il finale di stagione"
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Cabral: "È l'occasione che stavo aspettando. Voglio dimostrare di meritare la maglia della Fiorentina"
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Castrovilli: "Europa il sogno da realizzare. Voglio farmi un regalo di compleanno: gol e vittoria"
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DAZN gonfia dati su ascolti del 60%. TIM paga meno e gli sponsor scappano. Campionato torna a Sky?
07 febbraio 2022 14:29
Italiano: "Critiche difesa? Basta segnare più degli altri. È il nostro obiettivo e piace ai tifosi"
19 dicembre 2021 12:27
Cambia l'app Sky Go aumentando dispositivi, e DAZN torna indietro, si potranno ancora usare 2 dispositivi
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Gori: "Voglio fare più gol possibile. Sogno di essere il capocannoniere, ma prima la salvezza"
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DAZN, flop totale. Clienti chiedono sub licenza a Sky. Avviso del Codacons
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Commisso, dalle forti dichiarazioni di ieri su Inter e Juve, a quelle su errori arbitrali e burocrazia
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Inter-Real perfetto su Amazon è la conferma che il problema non è la rete ma la qualità di DAZN
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Ambrosini su Dazn: "Rispetto a Sky ha approccio più innovativo, si avvicina di più ai giovani"
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Nosotti: "Fiorentina tra le prime sette con Berardi. Operazione fattibile? Non saprei, il Sassuolo spara alto"
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Sky, Atalanta-Amrabat, c'è l'offerta: 1.5 milioni per il prestito oneroso. La Fiorentina rifiuta la proposta bergamasca
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Di Marzio: "Contatti intensi Fiorentina-Schalke per il ritorno di Nastasic. Club e giocatore in cerca dell'intesa"
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DAZN svela chi saranno i telecronisti e i commentatori della Serie A, tanti gli ex viola
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Sky Deutschland, le visite mediche di Nico Gonzalez si terranno martedì in Argentina
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DAZN rifiuta un'offerta da mezzo miliardo da parte di Sky per trasmettere in co-esclusiva la Serie A
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Padovan critico su Gattuso: "Non sarà mai un grande, la scelta di allenare la Fiorentina lo dimostra"
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Sky Sport, Di Marzio: "È fatta, l'allenatore Gattuso è della Fiorentina"
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Offese gravi al figlio di Pirlo. Certe persone non meritano risposte, le loro vite sono già una risposta
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Sky si accontenta (al momento) di tutta la serie B fino al 2024. Acquisiti i diritti dei match della serie cadetta
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Sky, pronta a bloccare l'assegnazione dei diritti televisivi sul calcio. Ricorso d'urgenza presentato
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Superlega come l'isole delle Rose, durerà meno di 24 ore. Un bene per la Fiorentina? L'analisi
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Retroscena Dazn oscurato, la colpa è del Comcast di cui Sky è proprietaria. Poi ci sarà Tim
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(FOTO) E intanto fuori dal Franchi appare una scritta contro Sky: "Game Over"
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Serie A su Dazn, un abbonamento e 6 dispositivi: basta l'app, costerà 30-35 euro al mese
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Si chiude l'era di Sky, Dazn prende i diritti in esclusiva della serie A per i prossimi tre anni
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Diritti tv, Dazn sempre avanti a Sky. Traguardo vicino: arriverà oggi la fumata bianca?
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Ibrahimovic: "Vincere una partita così è molto importante"
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Bucciantini: "A Firenze Prandelli ha vinto due panchine d'oro. Vlahovic..."
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L'assemblea va deserta, la Serie A si spacca ancora: tra diritti tv e fondi, la posizione della Fiorentina
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I club che vogliono Sky non si presentato e la riunione di Lega salta. Fiorentina dalla parte di Dazn
17 febbraio 2021 18:36
DAZN supera Sky ed è pronta ad accaparrarsi la Serie A, la Fiorentina è favorevole
09 febbraio 2021 13:02
Bucciantini: "Milenkovic non tenta di colpire Belotti, è solo più alto"
01 febbraio 2021 16:32
Vlahovic: "Rinnovo? Penso solamente alla Fiorentina. Perché no?"
26 gennaio 2021 16:46
Berrettini: "La passione per la viola me l'ha trasmessa mio nonno paterno"
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Cutrone lascierà ancora il Wolverhampton che si rinforza con Willian José
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Di Marzio, domani Duncan svolgerà le visite mediche con il Cagliari
14 gennaio 2021 19:53
Sky, se non dovesse arrivare Malcuit al Parma, andrebbe su Venuti
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Biraghi: "Sicuramente era necessario vincere. Callejon? È spettacolare"
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Sky, l'Olympique Marsiglia ci prova per Lirola. Proposto un prestito con diritto di riscatto
05 gennaio 2021 00:08
Prandelli: "Per vincere la paura devi essere sfacciato. Era la partita giusta per rischiare"
22 dicembre 2020 23:35
Pezzella: "Questo è il regalo per i tifosi. Piedi per terra, dobbiamo continuare a lavorare tanto"
22 dicembre 2020 23:00
A Sky demoliscono la partita della Fiorentina: "Sembra una gara di serie C degli anni 80"
19 dicembre 2020 17:33
Milenkovic "Il pareggio ci deve dare forza per uscire da questo periodo. Abbiamo dato tutto in campo"
07 dicembre 2020 23:09
Bucciantini: "Non sposerò mai un progetto legato a Ribery e Callejon"
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Saelemaekers : "C'era un altro rigore su di me. Abbiamo vinto per mister Pioli"
29 novembre 2020 18:05
Sky, Caceres è tra gli over 30 più utilizzati in Serie A in questa stagione
15 novembre 2020 22:49
Gotti: "Nel secondo tempo ero convinto di poter vincere"
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Sky, Commisso non ha impedito alla Bonetti di andare all'Atletico Madrid
11 ottobre 2020 20:30
Cincotta: "Non si può giocare in dieci con la Juventus"
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Sky fa flop, perde più di 400 mila abbonati in pochi mesi. Gli italiani abbandonano
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Godin è atteso a Roma per le visite mediche. A breve l'ufficialità
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Belotti a Sky: "Il nuovo allenatore punta sul possesso palla e sul gioco. Sono fiducioso"
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Pezzella a Sky: "Vogliamo continuare sulla strada del finale di stagione. Commisso può essere la nostra forza"
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Sky, l'Hellas Verona vuole Ceccherini per sostituire il partente Kumbulla
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Lazio, domani Badelj andrà al Genoa dopo il ritorno in prestito alla viola
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Bergomi su Sky Sport: "Purtroppo in Italia vince sempre la Juventus"
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Rui Costa: "Il primo anno con Commisso è stato di cambiamento"
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Pirlo: "Con Ronaldo in campo Federico è un giocatore indispensabile"
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