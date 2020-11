Saelemaekers : “C’era un altro rigore su di me. Abbiamo vinto per mister Pioli”

Alexis Saelemaekers, esterno offensivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria sulla Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Abbiamo giocato e vinto per mister Pioli. Siamo tutti contenti per questo risultato. Adesso sento la fiducia del club e dell’allenatore. Sono molto contento di poter aiutare la squadra sul campo. Rigore? Per me c’era anche il secondo rigore su di me, ma non ho visto le immagini”.

Il giocatore rossonero si riferisce al contatto avvenuto in area di rigore con Amrabat nel corso del secondo tempo. Concedere un’altro rigore per un contatto del genere sarebbe stato più che generoso…

