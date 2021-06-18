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Sky Deutschland, le visite mediche di Nico Gonzalez si terranno martedì in Argentina

Nico Gonzalez in questo momento sta disputando la Copa America in Brasile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 15:58
Sky Deutschland, le visite mediche di Nico Gonzalez si terranno martedì in Argentina -
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La Fiorentina ha chiuso per l'attaccante argentino Nicolas Gonzalez per una cifra pari a 23 milioni di euro più 4 di bonus. Secondo quanto riporta Sky Deutschland, le visite mediche di Nico Gonzalez si terranno direttamente in Argentina (il giocatore in questo momento è impegnato nella Copa America) e la data indicata è quella di martedì 22 giugno. Nico Gonzalez si legherà alla Fiorentina per 5 anni.

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