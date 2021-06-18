Sky Deutschland, le visite mediche di Nico Gonzalez si terranno martedì in Argentina

Nico Gonzalez in questo momento sta disputando la Copa America in Brasile

La Fiorentina ha chiuso per l'attaccante argentino Nicolas Gonzalez per una cifra pari a 23 milioni di euro più 4 di bonus. Secondo quanto riporta Sky Deutschland, le visite mediche di Nico Gonzalez si terranno direttamente in Argentina (il giocatore in questo momento è impegnato nella Copa America) e la data indicata è quella di martedì 22 giugno. Nico Gonzalez si legherà alla Fiorentina per 5 anni.

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