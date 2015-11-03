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Notizie Copa America Fiorentina

La richiesta particolare di Nico Gonzalez ai tifosi argentini: "Ho sbagliato tanti gol, ma non insultatemi"

17 luglio 2024 16:09

Se l'Argentina dovesse andare in finale di Copa America, Nico e Quarta tornerebbero a Firenze il 9 agosto

06 luglio 2024 15:00

Di Maria: "Sarà la mia ultima Coppa con l'Argentina. Mi sto godendo queste ultime partite"

30 giugno 2024 15:48

Stanotte l'esordio dell'Argentina in Copa America, Nico Gonzalez sarà titolare con Messi e Lautaro

20 giugno 2024 12:07

Copa America, l'Argentina vola in finale: male Pezzella, sfiora il gol Gonzalez. Out Quarta

07 luglio 2021 13:18

Finisce la Copa America di Pulgar: Cile sconfitto 1-0 dal Brasile di Paquetà

03 luglio 2021 09:42

Sky Deutschland, le visite mediche di Nico Gonzalez si terranno martedì in Argentina

18 giugno 2021 15:58

Emergenza Coronavirus, la CONMEBOL ha rinviato al 2021 la Copa America

17 marzo 2020 19:56

Lesione del legamento collaterale per Muriel. Futuro sempre più in bilico...

16 giugno 2019 14:06

21 luglio 1991, l'Argentina di Batistuta vince la Copa America e la Fiorentina lo compra: inizia la leggenda

21 luglio 2017 16:00

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