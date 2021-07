Copa America, l’Argentina vola in finale: male Pezzella, sfiora il gol Gonzalez. Out Quarta

Grazie al successo ottenuto nella notte contro la Colombia ai calci di rigore, l’Argentina vola in finale in Copa America, dove troverà il Brasile. Festa grande per gli uomini del Ct Scaloni, ma gli “Albiceleste Viola” non hanno brillato. Ecco i voti secondo Olè, importante quotidiano sportivo argentino:

PEZZELLA 4.5 “Schierato nuovamente dall’inizio a causa di una nuova assenza di Romero. I buchi lasciati da Molina e Montiel lo hanno messo in difficoltà in più occasioni. Ha perso Díaz nell’azione dell’1-1. Anche Cardona gli ha complicato la vita”.

GONZALEZ 5.5 “Si è dovuto sacrificare, come quarto centrocampista, per cercare di contenere Cuadrado. Ciò ha fatto sì che fosse proiettato in avanti meno rispetto ad altre partite. Al termine del primo tempo sfiora il 2-0 con un colpo di testa su angolo calciato da Messi: Ospina va sul pallone e lo mette alto sopra la traversa“.

Lucas Martinez Quarta, invece, è rimasto tutta la partita in panchina.

LEGGI ANCHE: