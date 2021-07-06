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Sarri rivela: “Dato la disponibilità per allenare la Fiorentina da giugno ma hanno scelto altro"

Sarri parla del contatto avuto con la Fiorentina prima di Prandelli. Aveva dato la sua disponibilità da giugno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2021 08:22
Sarri rivela: “Dato la disponibilità per allenare la Fiorentina da giugno ma hanno scelto altro" -
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Sarri rivela: “Dato la disponibilità per allenare la Fiorentina da giugno ma hanno scelto altro"

Ieri sera il neo tecnico della Lazio è tornato a parlare a Sportitalia dopo 332 giorni di silenzio, tra gli argomenti anche la Fiorentina:

L'ha cercata la Fiorentina?

"Prima di Prandelli, non dopo. Ho dato sempre la mia disponibilità per giugno ma poi sono andato su altre strade”.

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