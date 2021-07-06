Ufficiale, Hristov ceduto a titolo definitivo allo Spezia
Hristov allo Spezia per liberare lo staff di Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2021 08:14
E’ Petko Hristov la contropartita che lo Spezia ha chiesto alla Fiorentina per liberare lo staff di Italiano. Ecco il comunicato ufficiale del club gigliato: “La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Petko Hristov allo Spezia Calcio”
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