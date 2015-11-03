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Notizie Hristov Fiorentina

Hristov sulla Fiorentina: “Se la rimpiango? Prima o poi doveva succedere, lo Spezia era in A”

27 novembre 2024 09:17

La Reggiana di Bianco vince in rimonta a Venezia, l'ex Fiorentina Hristov decisivo in Spezia-Ascoli

01 aprile 2024 18:20

Il ds dello Spezia esulta ancora: "E' stato un affare soffiare Hristov nella Fiorentina nell'affare Italiano"

19 maggio 2022 12:59

Hristov: "Io ho liberato Italiano? Si ma a me interessava soltanto giocare. Pioli e Astori speciali"

20 ottobre 2021 13:21

Hristov: "Mai giocato alla Fiorentina: tanta panchina e tre prestiti. Non ero abbastanza per loro"

15 settembre 2021 14:09

Ufficiale, Hristov ceduto a titolo definitivo allo Spezia

06 luglio 2021 08:14

Di Marzio: "Hristov allo Spezia per liberare lo staff di Italiano. Domani arriverà l'ufficialità"

29 giugno 2021 23:57

Ufficiale: Hristov ceduto a titolo temporaneo all’AS Bisceglie

10 agosto 2019 00:32

Cessioni: Hristov andrà alla Ternana in Serie C

14 agosto 2018 09:18

Hristov su Instagram: “La forza è nata dal fallimento, ho perso la battaglia ma non la guerra”

18 giugno 2018 20:50

Asse tra Fiorentina e Cremonese: in Lombardia Castrovilli e forse Hristov

12 giugno 2018 18:33

Verso il Genoa: emergenza in difesa, pronto Hristov al centro. Vitor Hugo...

01 maggio 2018 12:21

Probabili formazioni: Saponara capitano. Esordio per Hristov o difesa a quattro? Davanti Simeone

21 aprile 2018 09:57

La folle corsa di Hristov per essere al Viareggio: stamani era in Spagna, nel pomeriggio con la Fiorentina

28 marzo 2018 23:02

Dalla Primavera promosso Hristov, il centrale bulgaro a cui Astori ha fatto da maestro

09 marzo 2018 12:14

Zekhnini e Hristov a Careggi per le visite mediche

18 luglio 2017 12:58

Zekhnini è viola, oggi sarà a Firenze per le visite mediche, domani a Moena nel ritiro della Fiorentina

17 luglio 2017 15:48

Ufficiale, la Fiorentina ha comprato il difensore classe 99 Petko Hristov dello Slavia Sofia

17 luglio 2017 09:37

Tre annunci ufficiali in arrivo in casa Fiorentina: Eysseric, Zekhnini e il difensore Hristov. Poi ci sarà un grande colpo

15 luglio 2017 09:59

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