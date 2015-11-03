Notizie Hristov Fiorentina

Hristov sulla Fiorentina: “Se la rimpiango? Prima o poi doveva succedere, lo Spezia era in A”
27 novembre 2024 09:17
La Reggiana di Bianco vince in rimonta a Venezia, l'ex Fiorentina Hristov decisivo in Spezia-Ascoli
01 aprile 2024 18:20
Il ds dello Spezia esulta ancora: "E' stato un affare soffiare Hristov nella Fiorentina nell'affare Italiano"
19 maggio 2022 12:59
Hristov: "Io ho liberato Italiano? Si ma a me interessava soltanto giocare. Pioli e Astori speciali"
20 ottobre 2021 13:21
Hristov: "Mai giocato alla Fiorentina: tanta panchina e tre prestiti. Non ero abbastanza per loro"
15 settembre 2021 14:09
Ufficiale, Hristov ceduto a titolo definitivo allo Spezia
06 luglio 2021 08:14
Di Marzio: "Hristov allo Spezia per liberare lo staff di Italiano. Domani arriverà l'ufficialità"
29 giugno 2021 23:57
Ufficiale: Hristov ceduto a titolo temporaneo all’AS Bisceglie
10 agosto 2019 00:32
Cessioni: Hristov andrà alla Ternana in Serie C
14 agosto 2018 09:18
Hristov su Instagram: “La forza è nata dal fallimento, ho perso la battaglia ma non la guerra”
18 giugno 2018 20:50
Asse tra Fiorentina e Cremonese: in Lombardia Castrovilli e forse Hristov
12 giugno 2018 18:33
Verso il Genoa: emergenza in difesa, pronto Hristov al centro. Vitor Hugo...
01 maggio 2018 12:21
Probabili formazioni: Saponara capitano. Esordio per Hristov o difesa a quattro? Davanti Simeone
21 aprile 2018 09:57
La folle corsa di Hristov per essere al Viareggio: stamani era in Spagna, nel pomeriggio con la Fiorentina
28 marzo 2018 23:02
Dalla Primavera promosso Hristov, il centrale bulgaro a cui Astori ha fatto da maestro
09 marzo 2018 12:14
Zekhnini e Hristov a Careggi per le visite mediche
18 luglio 2017 12:58
Zekhnini è viola, oggi sarà a Firenze per le visite mediche, domani a Moena nel ritiro della Fiorentina
17 luglio 2017 15:48
Ufficiale, la Fiorentina ha comprato il difensore classe 99 Petko Hristov dello Slavia Sofia
17 luglio 2017 09:37
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