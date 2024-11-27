Hristov sulla Fiorentina: “Se la rimpiango? Prima o poi doveva succedere, lo Spezia era in A”

Quando sono arrivato a Firenze ho visto il bello del calcio

Petko Hristov è un ex difensore della Fiorentina, egli è approdato allo Spezia nell’operazione Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole sui viola a La Gazzetta dello Sport: “Quando sono arrivato a Firenze ho visto il bello del calcio. Ho debuttato subito in amichevole al Bernabeu, poi ho fatto la Primavera e sono finito in C. Per fortuna a Vercelli ho trovato Modesto che ha creduto in me.

Rimpiange la Fiorentina? Prima o poi doveva succedere, ma lo Spezia era in A e aveva Thiago Motta allenatore. Abbiamo fatto una salvezza miracolosa dopo un campionato iniziato malissimo per il Covid che ci ha colpito, senza preparazione”.

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