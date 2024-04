La Reggiana di Bianco vince in rimonta a Venezia, l’ex Fiorentina Hristov decisivo in Spezia-Ascoli

La Reggiana ha vinto in una clamorosa rimonta al Penzo di Venezia: la squadra veneta è passata in vantaggio al 21° e ha raddoppiato al 34°, ma sul finire del primo tempo Portanova riapre la partita con un gol di testa; nella seconda frazione l’autogol di Altare e la rete di Pieragnolo ribaltano il match e portano i 3 punti alla squadra di Reggio Emilia. Per Alessandro Bianco (centrocampista della Reggiana in prestito dalla Fiorentina) 90 minuti di intensità che gli hanno fruttato buoni voti in pagella. Al Picco di La Spezia, la squadra di casa ha battuto per 2-1 l’Ascoli, e il gol che ha deciso il match è stato messo a segno al minuto 53 dall’ex Fiorentina Petko Hristov; i liguri erano passati in vantaggio con Vignali al 13°, ma i marchigiani avevano trovato il pari grazie a Rodriguez. Il Como continua a sognare la promozione in A e la vittoria odierna per 2-0 sul Sudtirol (Da Cunha 27° e Gabrielloni 49°) permettono ai lombardi di raggiungere il secondo posto in classifica (in attesa del risultato del match tra Cremonese e Feralpisalò), l’ex viola Patrick Cutrone (in forza al Como) ha giocato per 72 minuti senza però trovare la gioia del gol. Il Cosenza, che in campo ha schierato l’ex gigliato Michele Camporese (ammonito al 14°), ha perso in casa in rimonta contro il Brescia con il risultato di 1-2, la doppietta di Galazzi ha reso vano il gol iniziale di Crespi.

PISA DI AQUILANI 8°, BARI DI AQUILANI 14°