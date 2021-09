Hristov: “Mai giocato alla Fiorentina: tanta panchina e tre prestiti. Non ero abbastanza per loro”

Petko Hristov, ex difensore Viola ceduto in maniera definitiva allo Spezia, è intervenuto ai microfoni di Sportal.bg per parlare dell’esperienza alla Fiorentina durante il soggiorno della Nazionale maggiore bulgara a Firenze. Ecco le sue parole:

“Ero a Firenze il primo anno quando sono arrivato in Italia e basta. Ho giocato alcune partite per la Primavera. Ho fatto tante partite in panchina con la prima squadra e poi hanno scelto di darmi in prestito. Le circostanze si sono sviluppate in modo tale che sono stato dato in prestito per tre anni. Ho fatto due o tre ritiri con loro prima della stagione, ma probabilmente non hanno visto abbastanza in me”.

