Tre annunci ufficiali in arrivo in casa Fiorentina: Eysseric, Zekhnini e il difensore Hristov. Poi ci sarà un grande colpo

Tutto fatto, ormai manca solo l'annuncio ufficiale per i tre colpi di Corvino. Dopo le cessioni un grande colpo

L'annuncio ufficiale è l’unico dettaglio che manca per gli arrivi di Valentin Eysseric e Rafik Zekhnini. Il francese e il talentino norvegese amplieranno la batteria di esterni a disposizione di Stefano Pioli. Ma in quella zona di campo, specie dopo l’addio di Bernardeschi, la Fiorentina si muoverà ulteriormente, magari piazzando un colpo a effetto, tutto però dopo aver concluso un paio di cessioni. Il terzo annuncio che arriverà a breve sarà quello del difensore Hristov. Così riporta La Nazione.