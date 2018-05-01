Verso il Genoa: emergenza in difesa, pronto Hristov al centro. Vitor Hugo...

Dopo la vittoria con il Napoli per 3-0 la Fiorentina si proietta alla sfida contro il Genoa. In difesa sarà squalificato Laurini e per la fascia destra è pronto Bruno Gaspar a meno che non venga spost...

A cura di Redazione Labaroviola 01 maggio 2018 12:21

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic

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