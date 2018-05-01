Verso il Genoa: emergenza in difesa, pronto Hristov al centro. Vitor Hugo...
Dopo la vittoria con il Napoli per 3-0 la Fiorentina si proietta alla sfida contro il Genoa. In difesa sarà squalificato Laurini e per la fascia destra è pronto Bruno Gaspar a meno che non venga spost...
A cura di Redazione Labaroviola
01 maggio 2018 12:21
Dopo la vittoria con il Napoli per 3-0 la Fiorentina si proietta alla sfida contro il Genoa. In difesa sarà squalificato Laurini e per la fascia destra è pronto Bruno Gaspar a meno che non venga spostato Milenkovic. Al centro insieme a Pezzella potrebbe esordire Hristov visto l’acciacco muscolare rimediato da Vitor Hugo contro il Signa in amichevole. Se il brasiliano dovesse farcela sarà rimediato in partenza il problema. Vedremo cammin facendo quali saranno gli interpreti difensivi...