Zekhnini e Hristov a Careggi per le visite mediche

Con le visite mediche hanno così inizio le avventure in maglia viola del difensore bulgaro e dell'esterno norvegese

I due nuovi acquisti della Fiorentina, Petko Hristov e Rafik Zekhnini, si sono presentati questa mattina all'azienda ospedaliera di Careggi al fine di sostenere le visite mediche, preludio all'inizio della vera e propria esperienza con la maglia della Fiorentina.

Il difensore bulgaro, prelevato dallo Slavia Sofia, è stato il primo a raggiungere la clinica per sottoporsi al consueto rituale, mentre pochi minuti dopo si è presentato anche l'esterno classe '98, proveniente dal Betting Odds.