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Cessioni: Hristov andrà alla Ternana in Serie C

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Hristov andrà alla Ternana. Questo lo stralcio pubblicato sul sito del noto esperto di calciomercato:Petko Hristov, difensore centrale classe '99...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2018 09:18
Cessioni: Hristov andrà alla Ternana in Serie C - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
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Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Hristov andrà alla Ternana. Questo lo stralcio pubblicato sul sito del noto esperto di calciomercato:

Petko Hristov, difensore centrale classe '99 della Primavera della Fiorentina, andrà alla Ternana.

Nuova avventura dunque per il giovane bulgaro, ex Slavia Sofia, che approda in Serie C.

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