Cessioni: Hristov andrà alla Ternana in Serie C
Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Hristov andrà alla Ternana. Questo lo stralcio pubblicato sul sito del noto esperto di calciomercato:Petko Hristov, difensore centrale classe '99...
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2018 09:18
Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Hristov andrà alla Ternana. Questo lo stralcio pubblicato sul sito del noto esperto di calciomercato:
Petko Hristov, difensore centrale classe '99 della Primavera della Fiorentina, andrà alla Ternana.
Nuova avventura dunque per il giovane bulgaro, ex Slavia Sofia, che approda in Serie C.