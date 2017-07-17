Zekhnini è viola, oggi sarà a Firenze per le visite mediche, domani a Moena nel ritiro della Fiorentina
Zekhnini e Hristov doppio colpo di Corvino, oggi saranno a Firenze e poi domani partiranno insieme alla volta di Moena
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2017 15:48
Secondo quanto riporta Radio Bruno il nuovo acquisto viola Petko Hristov, arriverà a Firenze stasera e sosterrà le visite mediche domani. Chiusa anche la trattativa per il talento norvegese Rafik Zekhnini che arriva alla Firoentina per una cifra vicina al milione e mezzo di euro. Il classe 98 effettuerà le visite oggi a Firenze per raggiungere domani il ritiro della squadra viola a Moena insieme a Hristov.