Zekhnini è viola, oggi sarà a Firenze per le visite mediche, domani a Moena nel ritiro della Fiorentina

Zekhnini e Hristov doppio colpo di Corvino, oggi saranno a Firenze e poi domani partiranno insieme alla volta di Moena

A cura di Redazione Labaroviola 17 luglio 2017 15:48

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