Ufficiale, la Fiorentina ha comprato il difensore classe 99 Petko Hristov dello Slavia Sofia
Il giovane difensore centrale lo scorso anno ha collezione 30 partite con il suo club di appartenenza, arriverà già in questa stagione a Firenze
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Petko Hristov dalPFC Slavia Sofia.
Hristov, nato a Sofia (Bulgaria) il 1 marzo del 1999, nella scorsa stagione ha collezionato 30 partite tra Campionato e Coppe con la maglia dello Slavia Sofia e quest’anno ha già esordito dal primo minuto in Campionato nel derby con il CSKA Sofia. Il calciatore ha inoltre disputato i recenti Europei Under 19 in Georgia con la maglia della propria Nazionale. Hristov ha firmato un contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 30 giugno 2022