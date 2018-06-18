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Hristov su Instagram: “La forza è nata dal fallimento, ho perso la battaglia ma non la guerra”

Il difensore della Fiorentina primavera ed in rosa anche della prima squadra, Hristov, ha scritto un post su Instagram mettendo le foto della Finale Scudrtto Primavera persa contro l’Inter:“A volte la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2018 20:50
Hristov su Instagram: “La forza è nata dal fallimento, ho perso la battaglia ma non la guerra” - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
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Il difensore della Fiorentina primavera ed in rosa anche della prima squadra, Hristov, ha scritto un post su Instagram mettendo le foto della Finale Scudrtto Primavera persa contro l’Inter:

“A volte la vita ti dà lezioni piene di dolore. Ma in realtà la forza è nata dal fallimento. Potrei aver perso la battaglia, ma non la guerra!”

Hristov su Instagram: “La forza è nata dal fallimento, ho perso la battaglia ma non la guerra”

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