La folle corsa di Hristov per essere al Viareggio: stamani era in Spagna, nel pomeriggio con la Fiorentina

Ce l'ha messa veramente tutta, Petko Hristov, per essere presente alla finale del "Viareggio" di oggi, persa dalla Fiorentina per 2-1 contro l'Inter. Basti pensare che alle 5 di questa mattina si trov...

Ce l'ha messa veramente tutta, Petko Hristov, per essere presente alla finale del "Viareggio" di oggi, persa dalla Fiorentina per 2-1 contro l'Inter. Basti pensare che alle 5 di questa mattina si trovava ancora in Spagna, precisamente a Benidorm. Da lì è giunto all'aeroporto di Alicante, dal quale ha preso un volo verso Madrid, città dalla quale è partito alla volta dell'Italia e quindi della Versilia.