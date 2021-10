Hristov: “Io ho liberato Italiano? Si ma a me interessava soltanto giocare. Pioli e Astori speciali”

L’ex difensore della Fiorentina, adesso allo Spezia, Hristov ha parlato al Secolo XIX:

“Arrivo in Italia? Eravamo in Georgia, per l’europeo Under 17: mi chiamò il mio agente , dicendomi che la Fiorentina mi voleva. Arrivai giovanissimo. Pioli e Astori? Al mister devo tanto, è una persona che con i giovani instaura un rapporto particolare. Con Asto sono stato 5 mesi, ero sempre aggregato alla prima squadra. Impossibile dimenticare la sua gentilezza e disponibilità, anche con i ragazzi giovani. Il mio trasferimento ha liberato Italiano? Sì, ma io soprattutto ho pensato a chiudere in due giorni la trattativa. Lo Spezia m’interessava moltissimo e Motta, per le due idee, ancora di più”.

