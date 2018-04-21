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Probabili formazioni: Saponara capitano. Esordio per Hristov o difesa a quattro? Davanti Simeone

E' il giorno di Sassuolo-Fiorentina, la squadra di Pioli dovrà affrontare i neroverdi facendo a meno di Badelj, Thereau, Pezzella e Sportiello.In porta spazio ancora a Dragowski, dubbio sulla difesa:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2018 09:57
Probabili formazioni: Saponara capitano. Esordio per Hristov o difesa a quattro? Davanti Simeone - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
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E' il giorno di Sassuolo-Fiorentina, la squadra di Pioli dovrà affrontare i neroverdi facendo a meno di Badelj, Thereau, Pezzella e Sportiello.

In porta spazio ancora a Dragowski, dubbio sulla difesa: se lo schieramento sarà a tre unità spazio a Hugo, Milenkovic e Hristov all'esordio in Serie A. Altrimenti Laurini con Hugo Milenkovic e Biraghi. A centrocampo Benassi, Veretout e Dabo in ballottaggio con Cristoforo. Trequartista Saponara (che sarà il capitano) con Chiesa e Simeone.

Fiorentina: 3-4-1-2: Dragowski, Milenkovic, Hugo, Hristov, Benassi, Veretout, Dabo, Biraghi, Saponara, Chiesa, Simeone.

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