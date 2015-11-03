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Notizie Probabili Formazioni Fiorentina

Probabile formazione: c'è il ritorno di Gudmundsson dal 1°, Fortini al posto di Dodo squalificato

28 febbraio 2026 18:36

Probabili formazioni: la Fiorentina vuol scacciare l’incubo Como dopo due sconfitte interne

13 febbraio 2026 23:36

Genoa-Fiorentina: senza Kean e Gudmundsson, attacco affidato a Kouame e Beltran

30 ottobre 2024 23:47

Probabile formazione Fiorentina: De Gea tra i pali, Colpani-Sottil dietro Kean. Dodò dalla panchina

22 agosto 2024 08:56

Italiano mischia ancora le carte, a Verona sarà ampio turnover in vista del Club Brugge

04 maggio 2024 21:46

Probabili formazioni, contro la Roma rientrano Quarta e Arthur, con l'assenza di Beltran c'è Jack dietro Belotti

08 marzo 2024 16:25

Tegola dell'ultimo minuto in casa Atalanta che perde Lookman causa infortunio al bicicpite femorale sinistro

15 aprile 2023 12:44

Qui Bologna, Contro la Fiorentina c'è Cambiaso in difesa, Moro più di Dominguez, Zirkzee davanti

05 febbraio 2023 14:48

Le possibili scelte di Italiano per Venezia, gioca Vlahovic con Callejon. Nastasic favorito

15 ottobre 2021 16:56

Le probabili formazioni di Verona-Fiorentina: Torna Ribery in attacco. Zurkowski dal primo minuto

23 novembre 2019 08:10

Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma: Spazio a Venuti, Ranieri, Sottil e Vlahovic

03 novembre 2019 09:31

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina: Ceccherini, Venuti e Boateng dal primo minuto?

29 ottobre 2019 07:44

Probabile formazione, Mirallas per sostituire Chiesa. In mezzo Gerson. In difesa...

31 marzo 2019 09:22

Fiorentina-Napoli, probabili formazioni, indisponibili e squalificati...

07 febbraio 2019 12:03

Probabili formazioni: Saponara capitano. Esordio per Hristov o difesa a quattro? Davanti Simeone

21 aprile 2018 09:57

Probabile formazione: pochissimo turn over, sono solo due i possibili cambi di Pioli dal primo minuto

24 ottobre 2017 12:52

Probabili formazioni di Fiorentina-Pescara: undici sperimentale per Sousa.

28 maggio 2017 11:50

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