Notizie Probabili Formazioni Fiorentina

Probabile formazione: c'è il ritorno di Gudmundsson dal 1°, Fortini al posto di Dodo squalificato
28 febbraio 2026 18:36
Probabili formazioni: la Fiorentina vuol scacciare l’incubo Como dopo due sconfitte interne
13 febbraio 2026 23:36
Genoa-Fiorentina: senza Kean e Gudmundsson, attacco affidato a Kouame e Beltran
30 ottobre 2024 23:47
Probabile formazione Fiorentina: De Gea tra i pali, Colpani-Sottil dietro Kean. Dodò dalla panchina
22 agosto 2024 08:56
Italiano mischia ancora le carte, a Verona sarà ampio turnover in vista del Club Brugge
04 maggio 2024 21:46
Probabili formazioni, contro la Roma rientrano Quarta e Arthur, con l'assenza di Beltran c'è Jack dietro Belotti
08 marzo 2024 16:25
Tegola dell'ultimo minuto in casa Atalanta che perde Lookman causa infortunio al bicicpite femorale sinistro
15 aprile 2023 12:44
Qui Bologna, Contro la Fiorentina c'è Cambiaso in difesa, Moro più di Dominguez, Zirkzee davanti
05 febbraio 2023 14:48
Le possibili scelte di Italiano per Venezia, gioca Vlahovic con Callejon. Nastasic favorito
15 ottobre 2021 16:56
Le probabili formazioni di Verona-Fiorentina: Torna Ribery in attacco. Zurkowski dal primo minuto
23 novembre 2019 08:10
Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma: Spazio a Venuti, Ranieri, Sottil e Vlahovic
03 novembre 2019 09:31
Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina: Ceccherini, Venuti e Boateng dal primo minuto?
29 ottobre 2019 07:44
Probabile formazione, Mirallas per sostituire Chiesa. In mezzo Gerson. In difesa...
31 marzo 2019 09:22
Fiorentina-Napoli, probabili formazioni, indisponibili e squalificati...
07 febbraio 2019 12:03
Probabili formazioni: Saponara capitano. Esordio per Hristov o difesa a quattro? Davanti Simeone
21 aprile 2018 09:57
Probabile formazione: pochissimo turn over, sono solo due i possibili cambi di Pioli dal primo minuto
24 ottobre 2017 12:52
Probabili formazioni di Fiorentina-Pescara: undici sperimentale per Sousa.
28 maggio 2017 11:50
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