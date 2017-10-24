Probabile formazione: pochissimo turn over, sono solo due i possibili cambi di Pioli dal primo minuto

La Fiorentina ha pienamente convinto nelle ultime due uscite. Per questo nonostante i fitti impegni il tecnico viola ha deciso di riproporre quasi in toto la consueta formazione.I ballottaggi sono due...

A cura di Lorenzo Bigiotti 24 ottobre 2017 12:52

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli

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