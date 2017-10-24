Probabile formazione: pochissimo turn over, sono solo due i possibili cambi di Pioli dal primo minuto
La Fiorentina ha pienamente convinto nelle ultime due uscite. Per questo nonostante i fitti impegni il tecnico viola ha deciso di riproporre quasi in toto la consueta formazione.I ballottaggi sono due...
La Fiorentina ha pienamente convinto nelle ultime due uscite. Per questo nonostante i fitti impegni il tecnico viola ha deciso di riproporre quasi in toto la consueta formazione.
I ballottaggi sono due: il primo riguarda Simeone e Babacar con il primo nuovamente favorito sul secondo. Il secondo è quello tra Laurinì e Bruno Gaspar con il portoghese favorito che potrebbe essere l'unico cambiamento di Pioli.
Fiorentina(4-3-3): Sportiello; Biraghi, Pezzella, Astori, Gaspar; Badelj, Veretout, Benassi; Chiesa, Thereau, Simeone.
Torino(4-2-3-1): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Moretti, Barreca; Rincon, Baselli; Iago Falque, Ljajic, Niang, Boyè.