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Probabile formazione: pochissimo turn over, sono solo due i possibili cambi di Pioli dal primo minuto

La Fiorentina ha pienamente convinto nelle ultime due uscite. Per questo nonostante i fitti impegni il tecnico viola ha deciso di riproporre quasi in toto la consueta formazione.I ballottaggi sono due...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
24 ottobre 2017 12:52
Probabile formazione: pochissimo turn over, sono solo due i possibili cambi di Pioli dal primo minuto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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La Fiorentina ha pienamente convinto nelle ultime due uscite. Per questo nonostante i fitti impegni il tecnico viola ha deciso di riproporre quasi in toto la consueta formazione.

I ballottaggi sono due: il primo riguarda Simeone e Babacar con il primo nuovamente favorito sul secondo. Il secondo è quello tra Laurinì e Bruno Gaspar con il portoghese favorito che potrebbe essere l'unico cambiamento di Pioli.

Fiorentina(4-3-3): Sportiello; Biraghi, Pezzella, Astori, Gaspar; Badelj, Veretout, Benassi; Chiesa, Thereau, Simeone.

Torino(4-2-3-1): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Moretti, Barreca; Rincon, Baselli; Iago Falque, Ljajic, Niang, Boyè.

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