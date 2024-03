Probabili formazioni, contro la Roma rientrano Quarta e Arthur, con l’assenza di Beltran c’è Jack dietro Belotti

Secondo quanto detto da TMW, per la partita di domenica sera, Fiorentina e Roma potrebbero scendere in campo con questi 11 titolari:

Come arriva la Fiorentina

Italiano valuta stati di forma e di salute di alcuni suoi protagonisti per l’undici anti Roma. Nel suo 4-2-3-1 in porta Terracciano, dovrebbe rientrare Quarta al centro della difesa per far coppia con Milenkovic. Ballottaggio Kayode-Faraoni a destra, Biraghi sul lato opposto. In mezzo sulla via del rientro Arthur, per affiancarlo più Mandragora di Duncan. Squalificato Beltran, torna trequartista Bonaventura mentre Belotti ritrova una maglia da titolare come centravanti. Sulle fasce dell’attacco Gonzalez da una parte e Sottil dall’altra.

Come arriva la Roma

Squadra che vince non si cambia, anche se qualche giocatore dovrà rifiatare per forza. Smalling punta a una maglia da titolare, ma lo schieramento non sembra cambiare dal 4-3-3 che sta facendo le fortune di De Rossi. Per questo in porta ancora Svilar con Celik a destra, Angelino a sinistra (riposa Spinazzola) e in mezzo la coppia Mancini-Ndicka con altri tre centrali: Smalling, Huijsen e Llorente pronti a contendersi una maglia da titolare. Anche il centrocampo potrebbe non subire modifiche rispetto a giovedì con Cristante, Paredes e Pellegrini. In attacco Dybala è riuscito a riposare qualche minuto contro il Brighton e riprenderà dall’inizio insieme a Lukaku ed El Shaarawy.

