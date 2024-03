Sarri contro Moggi: “Non rispondo ad un radiato: Io ho vinto l’ultimo scudetto, lui è andato in B”

Come riportato oggi da Tuttosport, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha replicato in maniera dura all’ex direttore generale bianconero Luciano Moggi, il quale lo aveva criticato per il suo operato durante la permanenza alla Juventus nella stagione 2019/2020 terminata con l’ultimo scudetto, affermando che se fosse rimasto avrebbe fatto il male della società, ecco le parole dell’allenatore in risposta: “Mi trovo in difficoltà a dover rispondere ad un radiato, mancherei di rispetto ai non radiati. La verità è che io ho vinto l’ultimo scudetto della Juventus, mentre sotto la sua gestione c’è stata l’unica retrocessione in una storia ultracentenaria con un campionato di B partendo da 17 punti di penalizzazione, vedetela come vi pare ma questi sono i fatti.”