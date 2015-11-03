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Notizie Moggi Fiorentina

Miccoli: "Alla Juve, dopo il prestito alla Fiorentina, fui umiliato. Moggi non mi perdonò il no alla Gea"

11 aprile 2026 22:32

Moggi: “Dal 2006 si è rotto qualcosa, da quando hanno rotto la Juve si è rotto il giocattolo”

03 aprile 2026 15:59

Moggi sicuro: “Nel 2006 è successo qualcosa: hanno voluto rompere la Juve e si è rotta la Nazionale”

03 aprile 2026 09:11

Moggi: “Ricordo che Pioli sognava lo Scudetto, ma ora la Fiorentina rischia la retrocessione”

20 dicembre 2025 15:26

Sentite Moggi: “Pioli a rischio esonero, ci sono voci di un possibile ritorno di Palladino”

01 ottobre 2025 15:19

Moggi: "Viola in Champions? Ricordo che Palladino è arrivato sesto, non sarà facile ripetersi"

11 agosto 2025 22:53

Sentite Moggi: "La Fiorentina può raggiungere l'Europa League. Pioli dovrà fare meglio di Palladino, ho i miei dubbi"

31 luglio 2025 13:09

Moggi: "Se l'errore di Bastoni fosse stato a favore della Juventus ti sarebbe parlato di arbitro pagato"

12 febbraio 2025 18:11

Moggi esalta Palladino: "È uno dei migliori allenatori della Serie A. Il suo lavoro sta dando i frutti"

05 novembre 2024 14:21

Ziliani: "Senza i 30 anni di malefatte juventine anche gli scudetti viola sarebbero di più"

10 aprile 2024 21:17

A.Moggi: "Gila ha già fatto grandi cose, sarà uno dei tecnici italiani più importanti"

09 aprile 2024 23:10

Moggi svela: "Alla Fiorentina non vogliono Sarri, ci andrà Gilardino. Italiano va al Napoli"

28 marzo 2024 08:45

Alessandro Moggi: "Perdo un amico e un uomo di grandi valori, la Fiorentina la tua creatura"

20 marzo 2024 09:52

Sarri contro Moggi: "Non rispondo ad un radiato: Io ho vinto l'ultimo scudetto, lui è andato in B"

08 marzo 2024 16:45

Moggi: "Se Mourinho non sarà squalificato tutti potranno condizionare una partita prima di giocarla"

05 dicembre 2023 14:12

Moggi: "A Firenze è stato un assalto a Fuerte Apache ma alla fine chi ha vinto? La Juventus"

09 novembre 2023 15:38

Moggi: "Con me dirigente della Juventus lo scandalo scommesse con Fagioli non ci sarebbe stato"

18 ottobre 2023 22:54

Moggi: "La Fiorentina non meritava di perdere contro il West Ham. Ha giocato molto meglio"

09 giugno 2023 17:08

Figuraccia Juventus, la rivelazione: "Il Ministro chiamava Moggi per chiedere arbitraggi favorevoli"

18 aprile 2023 19:10

L'intercettazione: "Non potevamo dare il rigore alla Fiorentina contro il Milan, ma era fallo su Pazzini"

17 aprile 2023 14:54

Moggi: "Calciopoli? Sanzionati perchè parlavo con i designatori, si poteva fare. Giustizia sportiva una dittatura"

25 marzo 2023 18:46

Sentite Moggi: "Verranno tolti 15 punti di penalizzazione alla Juventus. Plusvalenze sono ammesse"

18 marzo 2023 19:00

Accuse di falso uso di fatture: assolti Andrea Della Valle, Lotito e De Laurentiis. Condannato Alessandro Moggi

02 marzo 2023 15:00

Sentite Moggi: "Alla Juve possono essere tolti i punti di penalizzazione. Plusvalenze ammesse"

01 marzo 2023 16:40

Moggi: "Jankto gay? Purtroppo è nato in maniera particolare, deviato in qualcosa di non normale"

25 febbraio 2023 17:32

Ag. Nico Gonzalez: "Può diventare un grande campione. La Fiorentina ha fatto un grande colpo"

21 febbraio 2023 11:12

Sentite Moggi: "La Juventus ha violato le norme. Ma se retrocede in B, la Serie A non avrebbe più senso"

10 febbraio 2023 13:52

Rivelazione di Moggi che imbarazza Gravina: "Mi hai avvisato tu delle indagini su di me per Calciopoli"

05 febbraio 2023 10:48

Vergogna Juventus, Moggi a bordo campo della Primavera con Pessotto. È stato radiato ed è vietato

17 gennaio 2023 21:04

Sentite Moggi: "Dopo Calciopoli la Fiorentina non poteva retrocedere, ho le prove. Juve innocente"

27 dicembre 2022 13:56

Sentite Moggi: "La Juve è diventata un giocattolo, non si difende. Mentre gli altri fanno cosa vogliono"

02 dicembre 2022 19:30

Sentite Moggi: "Calcio? Nessun favore arbitrale, la Juve ha vinto sul campo. Avevamo tutti contro"

24 novembre 2022 12:12

Moggi scrive: "Juventus favorita in Coppa Italia per l'andata anche se la Fiorentina è più in forma"

19 aprile 2022 13:03

Moggi smentisce: "Non mi sento di dire che Vlahovic verrà ceduto alla Juventus, andrà altrove"

25 gennaio 2022 11:30

Retroscena Ibrahimovic ai tempi della Juventus: "Presi una crema vietata, Moggi non voleva rischiare"

09 gennaio 2022 15:52

Moggi rivela: "Nel 2002 fatta una plusvalenza falsa per prendere Moretti dalla Fiorentina"

05 dicembre 2021 12:10

Moggi: "Vlahovic non risolverebbe i problemi della Juventus. Avrebbe difficoltà anche lui"

27 novembre 2021 13:44

Moggi: "Vorrei che la Juventus vinca contro la Fiorentina, lo Zenit non è attendibile"

03 novembre 2021 19:10

Moggi: "Calciopoli? Non ho fatto nulla di sbagliato, mi ha fatto male essere definito ladro"

14 ottobre 2021 15:13

A. Moggi: "Nico Gonzalez fa sedere Di Maria e Aguero in Nazionale. 23 milioni sono un affare"

25 giugno 2021 16:06

Bargiggia: "Gattuso si è scontrato con J. Commisso sul mercato, gli ha detto di accontentarsi"

21 giugno 2021 15:48

Moggi: "Gattuso doveva firmare per la Lazio, ma si è stufato di Lotito ed ha accettato la Fiorentina"

10 giugno 2021 13:43

Gattuso in cima alla lista. Commisso, prima la salvezza e poi il futuro

14 aprile 2021 08:14

Moggi non ha dubbi: "Gattuso ha già le valigie pronte per trasferirsi alla Fiorentina"

13 aprile 2021 14:03

L'agente di Callejon è al centro sportivo per una sua possibile cessione

28 gennaio 2021 14:38

Moggi: "La Fiorentina può risalire qualche posizione ma niente di più. C'è paura di perdere"

10 dicembre 2020 15:59

Moggi duro: "Fiorentina? Se vendi Chiesa e non lo sostituisci non puoi andare oltre l'ottavo posto"

20 novembre 2020 15:06

Moggi: "Non capisco come si possa criticare Iachini se gli hanno venduto i migliori"

25 ottobre 2020 10:46

Zeman e il sospetto: "Strano che l'Atalanta corra già cosi tanto". E spunta una coincidenza

26 giugno 2020 13:02

Moggi: "Il Milan doveva andare in B per la partita contro la Fiorentina. Chiamarono direttamente l'arbitro De Santis"

04 aprile 2020 17:19

Moggi accusa: "Manomessa intercettazione con Della Valle. La Fiorentina fu penalizzata ma nella telefonata..."

11 marzo 2020 12:12

Moggi: "Coronavirus come Calciopoli, tanto rumore per nulla. In Italia enfatizziamo sempre tutto"

26 febbraio 2020 18:15

Moggi: "La Juventus ha giocato male. Pasqua? La Fiorentina non meritava il secondo rigore contro"

03 febbraio 2020 11:35

Moggi: "Giusto esonerare Montella, squadra senza idee che non correva. Castrovilli-Chiesa..."

27 dicembre 2019 22:06

Moggi: "Spalletti sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, ci sono già dei contatti"

11 dicembre 2019 14:51

Moggi sicuro: "Sarà De Paul il prossimo colpo del Milan. Sarebbe dovuto arrivare in estate.."

25 ottobre 2019 13:36

"Moggi regalò un Rolex a Ferguson per truccare la sfida Juventus-Manchester"

23 ottobre 2019 11:18

Moggi: "Le lamentele di Sarri un problema per il calcio. Il caldo valeva anche per la Fiorentina"

16 settembre 2019 20:58

Moggi: "Non bisogna attendersi miracoli dalla Fiorentina quest'anno. Il salto di qualità dal prossimo"

18 agosto 2019 00:29

Luciano Moggi: "Jordan Veretout in un club che punta a vincere non ti dà niente"

05 luglio 2019 12:03

Su Sky la serie su Calciopoli. Non verrà nominata la Juventus e Moggi, veto di Fiat e società

04 marzo 2019 17:59

Moggi: "Ecco come il Milan truccò la partita contro la Fiorentina. Avevano chiamato De Santis..."

29 agosto 2018 13:18

Ricorso respinto, confermata per Moggi la radiazione dal mondo del calcio

16 marzo 2018 22:45

Moggi: "Ventura allenatore inadatto alla nazionale, è stato un pacco di Lotito"

15 novembre 2017 11:23

Retroscena Di Marzio, quando Cristiano Ronaldo fece le visite mediche per la Juventus ma poi saltò tutto per colpa di Salas

17 ottobre 2017 02:08

Moggi: ''Viola test non attendibile per la Juve, il Toro sì''

23 settembre 2017 16:20

Chi si rivede: Luciano Moggi riparte dall'Albania, sarà consulente del Partizani Tirana

27 aprile 2017 23:42

Giustizia è fatta, Luciano Moggi radiato a vita dal calcio

16 marzo 2017 13:18

Moggi: "Il problema del calcio italiano è anche la Fiorentina che gioca con undici stranieri." Ma la verità è diversa...

26 ottobre 2016 13:41

Moggi: "Pjanic o Pjaca? No, il miglior colpo lo ha fatto la Fiorentina"

13 luglio 2016 00:18

Moggi: "Calciopoli emersa grazie a Galliani. Berlusconi mi avvisò prima dal governo. Poi..."

29 aprile 2016 12:26

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