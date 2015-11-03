Notizie Moggi Fiorentina

Miccoli: "Alla Juve, dopo il prestito alla Fiorentina, fui umiliato. Moggi non mi perdonò il no alla Gea"
11 aprile 2026 22:32
Moggi: “Dal 2006 si è rotto qualcosa, da quando hanno rotto la Juve si è rotto il giocattolo”
03 aprile 2026 15:59
Moggi sicuro: “Nel 2006 è successo qualcosa: hanno voluto rompere la Juve e si è rotta la Nazionale”
03 aprile 2026 09:11
Moggi: “Ricordo che Pioli sognava lo Scudetto, ma ora la Fiorentina rischia la retrocessione”
20 dicembre 2025 15:26
Sentite Moggi: “Pioli a rischio esonero, ci sono voci di un possibile ritorno di Palladino”
01 ottobre 2025 15:19
Moggi: "Viola in Champions? Ricordo che Palladino è arrivato sesto, non sarà facile ripetersi"
11 agosto 2025 22:53
Sentite Moggi: "La Fiorentina può raggiungere l'Europa League. Pioli dovrà fare meglio di Palladino, ho i miei dubbi"
31 luglio 2025 13:09
Moggi: "Se l'errore di Bastoni fosse stato a favore della Juventus ti sarebbe parlato di arbitro pagato"
12 febbraio 2025 18:11
Moggi esalta Palladino: "È uno dei migliori allenatori della Serie A. Il suo lavoro sta dando i frutti"
05 novembre 2024 14:21
Ziliani: "Senza i 30 anni di malefatte juventine anche gli scudetti viola sarebbero di più"
10 aprile 2024 21:17
A.Moggi: "Gila ha già fatto grandi cose, sarà uno dei tecnici italiani più importanti"
09 aprile 2024 23:10
Moggi svela: "Alla Fiorentina non vogliono Sarri, ci andrà Gilardino. Italiano va al Napoli"
28 marzo 2024 08:45
Alessandro Moggi: "Perdo un amico e un uomo di grandi valori, la Fiorentina la tua creatura"
20 marzo 2024 09:52
Sarri contro Moggi: "Non rispondo ad un radiato: Io ho vinto l'ultimo scudetto, lui è andato in B"
08 marzo 2024 16:45
Moggi: "Se Mourinho non sarà squalificato tutti potranno condizionare una partita prima di giocarla"
05 dicembre 2023 14:12
Moggi: "A Firenze è stato un assalto a Fuerte Apache ma alla fine chi ha vinto? La Juventus"
09 novembre 2023 15:38
Moggi: "Con me dirigente della Juventus lo scandalo scommesse con Fagioli non ci sarebbe stato"
18 ottobre 2023 22:54
Moggi: "La Fiorentina non meritava di perdere contro il West Ham. Ha giocato molto meglio"
09 giugno 2023 17:08
Figuraccia Juventus, la rivelazione: "Il Ministro chiamava Moggi per chiedere arbitraggi favorevoli"
18 aprile 2023 19:10
L'intercettazione: "Non potevamo dare il rigore alla Fiorentina contro il Milan, ma era fallo su Pazzini"
17 aprile 2023 14:54
Moggi: "Calciopoli? Sanzionati perchè parlavo con i designatori, si poteva fare. Giustizia sportiva una dittatura"
25 marzo 2023 18:46
Sentite Moggi: "Verranno tolti 15 punti di penalizzazione alla Juventus. Plusvalenze sono ammesse"
18 marzo 2023 19:00
Accuse di falso uso di fatture: assolti Andrea Della Valle, Lotito e De Laurentiis. Condannato Alessandro Moggi
02 marzo 2023 15:00
Sentite Moggi: "Alla Juve possono essere tolti i punti di penalizzazione. Plusvalenze ammesse"
01 marzo 2023 16:40
Moggi: "Jankto gay? Purtroppo è nato in maniera particolare, deviato in qualcosa di non normale"
25 febbraio 2023 17:32
Ag. Nico Gonzalez: "Può diventare un grande campione. La Fiorentina ha fatto un grande colpo"
21 febbraio 2023 11:12
Sentite Moggi: "La Juventus ha violato le norme. Ma se retrocede in B, la Serie A non avrebbe più senso"
10 febbraio 2023 13:52
Rivelazione di Moggi che imbarazza Gravina: "Mi hai avvisato tu delle indagini su di me per Calciopoli"
05 febbraio 2023 10:48
Vergogna Juventus, Moggi a bordo campo della Primavera con Pessotto. È stato radiato ed è vietato
17 gennaio 2023 21:04
Sentite Moggi: "Dopo Calciopoli la Fiorentina non poteva retrocedere, ho le prove. Juve innocente"
27 dicembre 2022 13:56
Sentite Moggi: "La Juve è diventata un giocattolo, non si difende. Mentre gli altri fanno cosa vogliono"
02 dicembre 2022 19:30
Sentite Moggi: "Calcio? Nessun favore arbitrale, la Juve ha vinto sul campo. Avevamo tutti contro"
24 novembre 2022 12:12
Moggi scrive: "Juventus favorita in Coppa Italia per l'andata anche se la Fiorentina è più in forma"
19 aprile 2022 13:03
Moggi smentisce: "Non mi sento di dire che Vlahovic verrà ceduto alla Juventus, andrà altrove"
25 gennaio 2022 11:30
Retroscena Ibrahimovic ai tempi della Juventus: "Presi una crema vietata, Moggi non voleva rischiare"
09 gennaio 2022 15:52
Moggi rivela: "Nel 2002 fatta una plusvalenza falsa per prendere Moretti dalla Fiorentina"
05 dicembre 2021 12:10
Moggi: "Vlahovic non risolverebbe i problemi della Juventus. Avrebbe difficoltà anche lui"
27 novembre 2021 13:44
Moggi: "Vorrei che la Juventus vinca contro la Fiorentina, lo Zenit non è attendibile"
03 novembre 2021 19:10
Moggi: "Calciopoli? Non ho fatto nulla di sbagliato, mi ha fatto male essere definito ladro"
14 ottobre 2021 15:13
A. Moggi: "Nico Gonzalez fa sedere Di Maria e Aguero in Nazionale. 23 milioni sono un affare"
25 giugno 2021 16:06
Bargiggia: "Gattuso si è scontrato con J. Commisso sul mercato, gli ha detto di accontentarsi"
21 giugno 2021 15:48
Moggi: "Gattuso doveva firmare per la Lazio, ma si è stufato di Lotito ed ha accettato la Fiorentina"
10 giugno 2021 13:43
Gattuso in cima alla lista. Commisso, prima la salvezza e poi il futuro
14 aprile 2021 08:14
Moggi non ha dubbi: "Gattuso ha già le valigie pronte per trasferirsi alla Fiorentina"
13 aprile 2021 14:03
L'agente di Callejon è al centro sportivo per una sua possibile cessione
28 gennaio 2021 14:38
Moggi: "La Fiorentina può risalire qualche posizione ma niente di più. C'è paura di perdere"
10 dicembre 2020 15:59
Moggi duro: "Fiorentina? Se vendi Chiesa e non lo sostituisci non puoi andare oltre l'ottavo posto"
20 novembre 2020 15:06
Moggi: "Non capisco come si possa criticare Iachini se gli hanno venduto i migliori"
25 ottobre 2020 10:46
Zeman e il sospetto: "Strano che l'Atalanta corra già cosi tanto". E spunta una coincidenza
26 giugno 2020 13:02
Moggi: "Il Milan doveva andare in B per la partita contro la Fiorentina. Chiamarono direttamente l'arbitro De Santis"
04 aprile 2020 17:19
Moggi accusa: "Manomessa intercettazione con Della Valle. La Fiorentina fu penalizzata ma nella telefonata..."
11 marzo 2020 12:12
Moggi: "Coronavirus come Calciopoli, tanto rumore per nulla. In Italia enfatizziamo sempre tutto"
26 febbraio 2020 18:15
Moggi: "La Juventus ha giocato male. Pasqua? La Fiorentina non meritava il secondo rigore contro"
03 febbraio 2020 11:35
Moggi: "Giusto esonerare Montella, squadra senza idee che non correva. Castrovilli-Chiesa..."
27 dicembre 2019 22:06
Moggi: "Spalletti sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, ci sono già dei contatti"
11 dicembre 2019 14:51
Moggi sicuro: "Sarà De Paul il prossimo colpo del Milan. Sarebbe dovuto arrivare in estate.."
25 ottobre 2019 13:36
"Moggi regalò un Rolex a Ferguson per truccare la sfida Juventus-Manchester"
23 ottobre 2019 11:18
Moggi: "Le lamentele di Sarri un problema per il calcio. Il caldo valeva anche per la Fiorentina"
16 settembre 2019 20:58
Moggi: "Non bisogna attendersi miracoli dalla Fiorentina quest'anno. Il salto di qualità dal prossimo"
18 agosto 2019 00:29
Luciano Moggi: "Jordan Veretout in un club che punta a vincere non ti dà niente"
05 luglio 2019 12:03
Su Sky la serie su Calciopoli. Non verrà nominata la Juventus e Moggi, veto di Fiat e società
04 marzo 2019 17:59
Moggi: "Ecco come il Milan truccò la partita contro la Fiorentina. Avevano chiamato De Santis..."
29 agosto 2018 13:18
Ricorso respinto, confermata per Moggi la radiazione dal mondo del calcio
16 marzo 2018 22:45
Moggi: "Ventura allenatore inadatto alla nazionale, è stato un pacco di Lotito"
15 novembre 2017 11:23
Retroscena Di Marzio, quando Cristiano Ronaldo fece le visite mediche per la Juventus ma poi saltò tutto per colpa di Salas
17 ottobre 2017 02:08
Moggi: ''Viola test non attendibile per la Juve, il Toro sì''
23 settembre 2017 16:20
Chi si rivede: Luciano Moggi riparte dall'Albania, sarà consulente del Partizani Tirana
27 aprile 2017 23:42
Giustizia è fatta, Luciano Moggi radiato a vita dal calcio
16 marzo 2017 13:18
Moggi: "Il problema del calcio italiano è anche la Fiorentina che gioca con undici stranieri." Ma la verità è diversa...
26 ottobre 2016 13:41
Moggi: "Pjanic o Pjaca? No, il miglior colpo lo ha fatto la Fiorentina"
13 luglio 2016 00:18
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