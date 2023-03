Accuse di falso uso di fatture: assolti Andrea Della Valle, Lotito e De Laurentiis. Condannato Alessandro Moggi

Tutti assolti (o quasi). L’accusa era di falso uso di fatture per operazioni inesistenti. Ma – stando quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – la settima sezione penale del tribunale di Napoli, presieduta da Sandro Ciampaglia ha assolto l’ex patron della Fiorentina , Andrea Della Valle. Ma non solo. Insieme all’ex presidente viola sono stati assolti il patron del Napoli , Aurelio De Laurentiis , il presidente della Lazio , Claudio Lotito , Adriano Galliani , i fratelli Percassi e l’ex patron del Chievo Luca Campedelli .

L’unico condanna è per il figlio di Luciano Moggi, Alessandro, a un anno, per la vicenda legata alla compravendita dell’ex attaccante del Napoli, Ezequiel Lavezzi, per il quale è stata invece dichiarata la prescrizione, per una consulenza prestata nel passaggio dal Napoli al Paris Saint–Germain.