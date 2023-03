Agenti di Igor al Centro Sportivo della Fiorentina: novità in arrivo sul futuro del brasiliano?

Giorno di visite presso il centro sportivo della Fiorentina. Marcelo Mascagni e Carlo Petrin, agenti del difensore viola Igor, sono arrivati in questi minuti per parlare del futuro del centrale brasiliano. Il giocatore ha un contratto fino al 2024 con opzione fino al 2025 ma l’intenzione del club viola sarebbe quello di provare a prolungare l’accordo. Il difensore già a gennaio ha ricevuto diverse manifestazioni di interesse tra l’Italia e l’estero e anche per questo la società viola ha tutto l’interesse di provare a spingere per la firma del rinnovo.