Mandragora: “Vogliamo riportare un trofeo a Firenze. Lavoriamo come matti per regalare questa gioia ai tifosi”

Intervenuto ai microfoni di TgR Toscana, Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha così parlato del momento della squadra viola: “Firenze è una piazza esigente giustamente, soprattutto dopo la scorsa annata. Stiamo disputando tre competizioni e sicuramente non è semplice e porta via energie. Noi vogliamo sempre farci trovare pronti e vogliamo recuperare terreno in campionato, oltre ad andare avanti nelle Coppe. Vogliamo fare il meglio per noi e per i tifosi.”

Il centrocampista ha poi proseguito il suo intervento parlando della possibilità di riportare un trofeo a Firenze: “Stiamo lavorando come dei matti per questo, dalla mattina alla sera. Siamo una squadra coesa e vogliamo regalare questa gioia ai tifosi, anche se non è semplice né scontato”.

Infine, conclude parlando della partita di sabato sera contro il Milan: “Dobbiamo avere un approccio feroce, caricati dai nostri tifosi. Vogliamo fare una partita tosta e giocata bene come spesso ci è capitato in questa stagione”.