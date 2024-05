Pradè: “Ci teniamo a chiudere bene la stagione davanti ai nostri tifosi. Potevamo fare di più in campionato”

Il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina-Napoli. Le sue dichiarazioni:

“Speriamo di dare una bella gioia ai tifosi, partita importante per noi. Ci teniamo a chiudere bene la stagione davanti al nostro pubblico, sapendo che ci aspetta un impegno importante per la storia. Sono contento dei ragazzi, potevamo far di più in campionato, ma siamo la società che ha giocato più partite di tutti. Non abbiamo bisogno delle ultime giornate per prendere decisioni sul futuro, sappiamo quello che abbiamo fatto, sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo come lavorare”.

FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA CENTRAVANTI, DODÒ TERZINO DESTRO, KOUAMÈ ESTERNO. JACK NEL MEZZO