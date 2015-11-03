Notizie Fiorentina Napoli Fiorentina

Calvarese afferma: "Il gol di Ranieri in Fiorentina-Napoli è viziato da un fallo irregolare su Anguissa"
14 settembre 2025 14:32
Gudmundsson: "Voglio giocare Fiorentina-Napoli. Pioli? Crede in me, voglio ripagare la sua fiducia"
12 settembre 2025 11:19
Maradona Jr: “Se il Napoli fa il suo non c’è partita. Mi piace molto Mandragora. Preferisco Lucca a Piccoli”
11 settembre 2025 15:45
Giudice Sportivo, nessuna sanzione per la Fiorentina. Multa di 3.000 euro al Napoli
07 gennaio 2025 17:18
Spinazzola: "C'è un interessamento della Fiorentina per me, ma ora penso solo al Napoli"
04 gennaio 2025 20:53
Stellini: "Vittoria importante contro una Fiorentina forte. Napoli solido nonostante le assenze"
04 gennaio 2025 20:47
Palladino: "La difesa a 3 è nelle nostre corde. Gli errori fanno crescere. Napoli cinico, noi no"
04 gennaio 2025 20:41
Santacroce: "Folorunsho è un giocatore completo. Parisi? Gli consiglierei di andare in prestito"
04 gennaio 2025 16:07
Maradona Jr.: "A Napoli Folorunsho non gioca perché davanti ha 3 marziani. Acquisto importante"
03 gennaio 2025 17:16
Radio Bruno rivela: "Dubbio Gosens-Parisi a sinistra. Beltran in vantaggio su Gudmundsson"
03 gennaio 2025 15:34
Conte: "Non temiamo nessuno, ma rispetto la Fiorentina. Assenze? Non dipendiamo dai singoli"
03 gennaio 2025 15:00
Nzola illude ma poi il Napoli trova il 2-2. Un punto che serve a poco, posizioni invariate in classifica
17 maggio 2024 22:45
Pradè: "Ci teniamo a chiudere bene la stagione davanti ai nostri tifosi. Potevamo fare di più in campionato"
17 maggio 2024 20:46
Dodò: "Partita importante e vogliamo portare gioia ai tifosi. Dobbiamo arrivare bene alla finale"
17 maggio 2024 20:42
I convocati del Napoli per la Fiorentina: assenti Osimhen, Zielinski, Mario Rui e Gollini
16 maggio 2024 16:30
La Fiorentina con il Napoli giocherà con la maglia nuova. Sarà simile all'edizione limitata Viola Park
14 maggio 2024 18:48
Napoli, tanti dubbi in vista della Fiorentina: guai fisici per Osimhen, Zielinski, Lindstrom e Mario Rui
14 maggio 2024 16:03
Ufficiale, Fiorentina-Napoli si gioca il 17 maggio alle 20:45. Il recupero con l'Atalanta il 2 giugno alle 18
10 maggio 2024 18:35
De Laurentiis su Italiano: "Non è nella mia lista, ho scoperto che ha un altro anno di contratto"
07 giugno 2023 18:58
Politano non sa la verità e commenta: "La bambina con la maglia al contrario è una grandissima vergogna"
30 agosto 2022 18:33
Labaro Moviola: il pareggio del Napoli è irregolare, Lozano è già in area. Non c’è rosso a Quarta
03 ottobre 2021 20:15
PAGELLE VIOLA: NON BASTANO QUARTA E DRAGOWSKI, BENE ANCHE GONZALEZ. PULGAR E CALLEJON MALE
03 ottobre 2021 20:01
Joe Barone: "Parole di Commisso su Vlahovic non sono uno sfogo, è quello che sta accadendo"
03 ottobre 2021 17:53
FORM. UFFICIALE: FUORI TORREIRA, GIOCA PULGAR, IN DIFESA QUARTA. CALLEJON TITOLARE
03 ottobre 2021 17:02
Terracciano a Dazn: "Faremo tutto il necessario per mettere in difficoltà il Napoli"
16 maggio 2021 12:20
PAGELLE VIOLA: DISASTRO DIFESA, CALLEJON NON DA NIENTE. UNA SOLA SUFFICENZA
17 gennaio 2021 14:13
Sei anni fa la finale di Coppa Italia col Napoli. Dal gol sbagliato da Ilicic all'omicidio Esposito. La cronaca
03 maggio 2020 11:33
Bertoni: "La sfida Ribery- Cr7 vale il prezzo del biglietto. Col Napoli non dato un rigore clamoroso.."
09 settembre 2019 14:22
Frey: "Siamo nel 2019-2020 usiamo come si deve il Var e non solo quando fa comodo"
25 agosto 2019 14:59
(VIDEO): Fiorentina contro Napoli alla prima? È successo tre volte. Ecco quando
24 agosto 2019 17:47
Montella convoca Ribery per la prima gara di campionato. Anche Simeone e Biraghi che sono in uscita
23 agosto 2019 23:21
MONTELLA: “RIBERY SARÀ IN PANCHINA. CERCHIAMO UN ESTERNO CHE COPRA UN PO’. DA CHIESA VOGLIO 10 GOL”
23 agosto 2019 13:10
Anticipi, col Napoli sabato alle 20,45. A Genova domenica sera. Il programma
01 agosto 2019 22:59
Carlo Alvino(R.Kiss Kiss): "Ci è mancata la "cazzimma". Ma doveva finire 0-7! Lafont..
11 febbraio 2019 19:48
Monti: "Pioli sbaglia a pensare all'Europa data dalla Coppa Italia! Ecco il perché.."
11 febbraio 2019 19:17
Di Gennaro: "Lafont bravissimo, ma che errori ha fatto Mertens? Lì un attaccante.."
10 febbraio 2019 13:49
PAGELLE VIOLA, LAFONT MOSTRUOSO, PEZZELLA PRESENTE. MURIEL E CHIESA...
09 febbraio 2019 19:55
(VIDEO): Fiorentina-Napoli una classica del sabato. Ricordate l’eurogol di Monelli?
09 febbraio 2019 09:52
Probabili formazioni: Hancko e Ceccherini dal primo minuto. Forte dubbio in attacco. Gerson...
09 febbraio 2019 09:41
Mastella: "Sento ogni giorno ADV, gli consigliai un "operoso silenzio", hanno capito. Vendere Chiesa? Non credo, perché.."
07 febbraio 2019 23:18
Pezzella: "Proveremo a vincere la Coppa Italia, sarebbe bellissimo dedicarla a Davide. Le sue immagini.."
07 febbraio 2019 22:50
Fiorentina-Napoli, un post del club viola sui social network fa discutere i tifosi napoletani…
07 febbraio 2019 00:00
Squalificati ventitreesima, Pioli farà a meno di Milenkovic e Benassi col Napoli. La lista dei dieci fermati in A
05 febbraio 2019 22:13
LA FIORENTINA? PERFETTA, O QUASI... ALL'APPELLO MANCA SOLO MARKO PJACA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
15 settembre 2018 23:00
La Nazione scrive: "Si scansa... il Napoli! La Fiorentina stravince"
30 aprile 2018 10:01
PAGELLE VIOLA: SIMEONE MIGLIORE IN CAMPO, BENE BENASSI E BIRAGHI...
29 aprile 2018 19:40
Lo hanno già fatto anno scorso! Scatta allarme biglietti taroccati. Centinaia ci provano
29 aprile 2018 12:51
E ADESSO LA FIORENTINA PUO' BATTERE IL NAPOLI...L’EDITORIALE DI STEFANO BORGI
29 aprile 2018 08:32
Sindaco Napoli: "I napoletani non sono una specie da cui proteggersi. Nardella stia sereno."
28 aprile 2018 16:00
L'annuncio: Andrea Della Valle sarà allo stadio per Fiorentina-Napoli
28 aprile 2018 10:20
La restrizione funziona! Ammettendo solo napoletani residenti in Toscana, staccati appena 1.100 biglietti
28 aprile 2018 10:14
Veretout: "Non sono sorpreso dai miei 10 goal. Daremo fastidio al Napoli. A Firenze vivo bene..."
28 aprile 2018 09:32
Solo 2.600 biglietti ai tifosi del Napoli e niente Ferrovia: i motivi della decisione del Gos...
27 aprile 2018 10:18
I tifosi del Napoli: “Tutti a Firenze, dateci la curva Ferrovia”
26 aprile 2018 10:20
Tifosi, attesi 10.000 napoletani domenica al Franchi. L'invasione...
24 aprile 2018 10:41
Appello Coordinamenti: "Comprate i 14 mila biglietti liberi, sennò li prendono i napoletani"
24 aprile 2018 10:36
Le condizioni della Fiorentina: tornano quattro titolari. Si spera in Badelj
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Napoletani pronti a venire a Firenze per comandare. Sarà invasione contro la Fiorentina. Adesso...
23 aprile 2018 10:23
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