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Notizie Fiorentina Napoli Fiorentina

Calvarese afferma: "Il gol di Ranieri in Fiorentina-Napoli è viziato da un fallo irregolare su Anguissa"

14 settembre 2025 14:32

Gudmundsson: "Voglio giocare Fiorentina-Napoli. Pioli? Crede in me, voglio ripagare la sua fiducia"

12 settembre 2025 11:19

Maradona Jr: “Se il Napoli fa il suo non c’è partita. Mi piace molto Mandragora. Preferisco Lucca a Piccoli”

11 settembre 2025 15:45

Giudice Sportivo, nessuna sanzione per la Fiorentina. Multa di 3.000 euro al Napoli

07 gennaio 2025 17:18

Spinazzola: "C'è un interessamento della Fiorentina per me, ma ora penso solo al Napoli"

04 gennaio 2025 20:53

Stellini: "Vittoria importante contro una Fiorentina forte. Napoli solido nonostante le assenze"

04 gennaio 2025 20:47

Palladino: "La difesa a 3 è nelle nostre corde. Gli errori fanno crescere. Napoli cinico, noi no"

04 gennaio 2025 20:41

Santacroce: "Folorunsho è un giocatore completo. Parisi? Gli consiglierei di andare in prestito"

04 gennaio 2025 16:07

Maradona Jr.: "A Napoli Folorunsho non gioca perché davanti ha 3 marziani. Acquisto importante"

03 gennaio 2025 17:16

Radio Bruno rivela: "Dubbio Gosens-Parisi a sinistra. Beltran in vantaggio su Gudmundsson"

03 gennaio 2025 15:34

Conte: "Non temiamo nessuno, ma rispetto la Fiorentina. Assenze? Non dipendiamo dai singoli"

03 gennaio 2025 15:00

Nzola illude ma poi il Napoli trova il 2-2. Un punto che serve a poco, posizioni invariate in classifica

17 maggio 2024 22:45

Pradè: "Ci teniamo a chiudere bene la stagione davanti ai nostri tifosi. Potevamo fare di più in campionato"

17 maggio 2024 20:46

Dodò: "Partita importante e vogliamo portare gioia ai tifosi. Dobbiamo arrivare bene alla finale"

17 maggio 2024 20:42

I convocati del Napoli per la Fiorentina: assenti Osimhen, Zielinski, Mario Rui e Gollini

16 maggio 2024 16:30

La Fiorentina con il Napoli giocherà con la maglia nuova. Sarà simile all'edizione limitata Viola Park

14 maggio 2024 18:48

Napoli, tanti dubbi in vista della Fiorentina: guai fisici per Osimhen, Zielinski, Lindstrom e Mario Rui

14 maggio 2024 16:03

Ufficiale, Fiorentina-Napoli si gioca il 17 maggio alle 20:45. Il recupero con l'Atalanta il 2 giugno alle 18

10 maggio 2024 18:35

De Laurentiis su Italiano: "Non è nella mia lista, ho scoperto che ha un altro anno di contratto"

07 giugno 2023 18:58

Politano non sa la verità e commenta: "La bambina con la maglia al contrario è una grandissima vergogna"

30 agosto 2022 18:33

Labaro Moviola: il pareggio del Napoli è irregolare, Lozano è già in area. Non c’è rosso a Quarta

03 ottobre 2021 20:15

PAGELLE VIOLA: NON BASTANO QUARTA E DRAGOWSKI, BENE ANCHE GONZALEZ. PULGAR E CALLEJON MALE

03 ottobre 2021 20:01

Joe Barone: "Parole di Commisso su Vlahovic non sono uno sfogo, è quello che sta accadendo"

03 ottobre 2021 17:53

FORM. UFFICIALE: FUORI TORREIRA, GIOCA PULGAR, IN DIFESA QUARTA. CALLEJON TITOLARE

03 ottobre 2021 17:02

Terracciano a Dazn: "Faremo tutto il necessario per mettere in difficoltà il Napoli"

16 maggio 2021 12:20

PAGELLE VIOLA: DISASTRO DIFESA, CALLEJON NON DA NIENTE. UNA SOLA SUFFICENZA

17 gennaio 2021 14:13

Sei anni fa la finale di Coppa Italia col Napoli. Dal gol sbagliato da Ilicic all'omicidio Esposito. La cronaca

03 maggio 2020 11:33

Bertoni: "La sfida Ribery- Cr7 vale il prezzo del biglietto. Col Napoli non dato un rigore clamoroso.."

09 settembre 2019 14:22

Frey: "Siamo nel 2019-2020 usiamo come si deve il Var e non solo quando fa comodo"

25 agosto 2019 14:59

(VIDEO): Fiorentina contro Napoli alla prima? È successo tre volte. Ecco quando

24 agosto 2019 17:47

Montella convoca Ribery per la prima gara di campionato. Anche Simeone e Biraghi che sono in uscita

23 agosto 2019 23:21

MONTELLA: “RIBERY SARÀ IN PANCHINA. CERCHIAMO UN ESTERNO CHE COPRA UN PO’. DA CHIESA VOGLIO 10 GOL”

23 agosto 2019 13:10

Anticipi, col Napoli sabato alle 20,45. A Genova domenica sera. Il programma

01 agosto 2019 22:59

Carlo Alvino(R.Kiss Kiss): "Ci è mancata la "cazzimma". Ma doveva finire 0-7! Lafont..

11 febbraio 2019 19:48

Monti: "Pioli sbaglia a pensare all'Europa data dalla Coppa Italia! Ecco il perché.."

11 febbraio 2019 19:17

Di Gennaro: "Lafont bravissimo, ma che errori ha fatto Mertens? Lì un attaccante.."

10 febbraio 2019 13:49

PAGELLE VIOLA, LAFONT MOSTRUOSO, PEZZELLA PRESENTE. MURIEL E CHIESA...

09 febbraio 2019 19:55

(VIDEO): Fiorentina-Napoli una classica del sabato. Ricordate l’eurogol di Monelli?

09 febbraio 2019 09:52

Probabili formazioni: Hancko e Ceccherini dal primo minuto. Forte dubbio in attacco. Gerson...

09 febbraio 2019 09:41

Mastella: "Sento ogni giorno ADV, gli consigliai un "operoso silenzio", hanno capito. Vendere Chiesa? Non credo, perché.."

07 febbraio 2019 23:18

Pezzella: "Proveremo a vincere la Coppa Italia, sarebbe bellissimo dedicarla a Davide. Le sue immagini.."

07 febbraio 2019 22:50

Fiorentina-Napoli, un post del club viola sui social network fa discutere i tifosi napoletani…

07 febbraio 2019 00:00

Squalificati ventitreesima, Pioli farà a meno di Milenkovic e Benassi col Napoli. La lista dei dieci fermati in A

05 febbraio 2019 22:13

LA FIORENTINA? PERFETTA, O QUASI... ALL'APPELLO MANCA SOLO MARKO PJACA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

15 settembre 2018 23:00

La Nazione scrive: "Si scansa... il Napoli! La Fiorentina stravince"

30 aprile 2018 10:01

PAGELLE VIOLA: SIMEONE MIGLIORE IN CAMPO, BENE BENASSI E BIRAGHI...

29 aprile 2018 19:40

Lo hanno già fatto anno scorso! Scatta allarme biglietti taroccati. Centinaia ci provano

29 aprile 2018 12:51

E ADESSO LA FIORENTINA PUO' BATTERE IL NAPOLI...L’EDITORIALE DI STEFANO BORGI

29 aprile 2018 08:32

Sindaco Napoli: "I napoletani non sono una specie da cui proteggersi. Nardella stia sereno."

28 aprile 2018 16:00

L'annuncio: Andrea Della Valle sarà allo stadio per Fiorentina-Napoli

28 aprile 2018 10:20

La restrizione funziona! Ammettendo solo napoletani residenti in Toscana, staccati appena 1.100 biglietti

28 aprile 2018 10:14

Veretout: "Non sono sorpreso dai miei 10 goal. Daremo fastidio al Napoli. A Firenze vivo bene..."

28 aprile 2018 09:32

Solo 2.600 biglietti ai tifosi del Napoli e niente Ferrovia: i motivi della decisione del Gos...

27 aprile 2018 10:18

I tifosi del Napoli: “Tutti a Firenze, dateci la curva Ferrovia”

26 aprile 2018 10:20

Tifosi, attesi 10.000 napoletani domenica al Franchi. L'invasione...

24 aprile 2018 10:41

Appello Coordinamenti: "Comprate i 14 mila biglietti liberi, sennò li prendono i napoletani"

24 aprile 2018 10:36

Le condizioni della Fiorentina: tornano quattro titolari. Si spera in Badelj

24 aprile 2018 10:17

Napoletani pronti a venire a Firenze per comandare. Sarà invasione contro la Fiorentina. Adesso...

23 aprile 2018 10:23

TUTTO E' PERDUTO, FUORCHE' L'ONORE! E COL NAPOLI, VIETATO SCANSARSI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI

23 aprile 2018 08:58

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