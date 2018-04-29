PAGELLE VIOLA: SIMEONE MIGLIORE IN CAMPO, BENE BENASSI E BIRAGHI...
Sportiello 6.5 Poco impegnato, con i piedi gestisce bene il giropalla.Laurini 7 Suo il lancio che porta al l'espulsione di Koulibaly. Utile. (Dal 62' Gaspar 6 Marca a uomo Insigne nel finale).Milenkov...
Sportiello 6.5 Poco impegnato, con i piedi gestisce bene il giropalla.
Laurini 7 Suo il lancio che porta al l'espulsione di Koulibaly. Utile. (Dal 62' Gaspar 6 Marca a uomo Insigne nel finale).
Milenkovic 7 Tempismo ed efficacia in retroguardia. Al servizio della squadra.
Pezzella 7 Preciso su Mertens prima e su Milik poi. Buona guardia.
Biraghi 7.5 Bene in fase difensiva e all'attacco, dove confeziona l'assist per Simone nel primo tempo.
Badelj 7 Acciaccato, zoppicante, visibilmente a mezzo servizio, ma dà comunque un contributo importante. (Dall'82' Cristoforo s.v.)
Benassi 7.5 Non sbaglia praticamente niente. A centrocampo è un rullo compressore.
Veretout 7 Si incolla ad Allan e non gli consente di muoversi. Partecipa attivamente alla manovra offensiva.
Saponara 6 Leggermente sottotono rispetto ai compagni, ma comunque sufficiente. (Dal 75' Eysseric s.v.)
Chiesa 6.5 La tensione della partita gli gioca qualche scherzo di troppo. Si riprende nel secondo tempo, fornendo anche un assist.
Simeone 8.5 Senza dubbio il migliore in campo, non solo per la tripletta, ma anche per i movimenti e l'aiuto che offre a compagni.
Pioli 7 Espulso Koulibaly al 6', la superiorità numerica non si nota fino alla mezz'ora circa, quando i viola iniziano a schiacciare il Napoli nella propria metà campo. In vantaggio di un gol, nel secondo tempo la Fiorentina non molla le redini del gioco, trovando il raddoppio e la vittoria.
Tommaso Fragassi