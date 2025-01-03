Radio Bruno rivela: "Dubbio Gosens-Parisi a sinistra. Beltran in vantaggio su Gudmundsson"

Raffaele Palladino studia la formazione anti-Napoli alla vigilia del match si giocherà domani al Franchi, alle ore 18

In vista del match contro il Napoli, che si giocherà domani alle ore 18, Raffaele Palladino riflette sugli 11 da schierare in campo. Secondo quanto riporta Radio Bruno, in porta ci sarebbero pochi dubbi, poiché sarà De Gea a difendere la porta della Fiorentina. Dodò, Ranieri e Comuzzo in difesa, mentre a sinistra è dubbio tra Gosens e Parisi, con il tedesco in leggero vantaggio pur non godendo della migliore condizione fisica. In mezzo al campo, spazio alla coppia Adli-Cataldi, mentre sugli esterni offensivi giocheranno Colpani e Sottil. Alle spalle di Kean, il ballottaggio è tra Beltran e Gudmundsson, con l’argentino al momento favorito sull'islandese, che ancora non è al meglio.

Conte annuncia: “Politano e Kvaratskhelia non ci saranno con la Fiorentina. Spinazzola? Può essere un’opzione”

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